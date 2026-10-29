UGT-A guarda un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Toledo. - UGT-A

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha guardado este jueves 29 de octubre a las 12,00 horas un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo). Ha sido a las puertas de su sede regional, en la avenida Blas Infante de Sevilla.

Según ha informado UGT-A en una nota, representantes sindicales y trabajadores de la organización se han sumado a este acto de recuerdo y solidaridad, con el que UGT-A ha rendido homenaje a las personas fallecidas y ha mostrado su cercanía y apoyo a todas las personas afectadas por esta tragedia.

Con este gesto, el sindicato ha expresado su "más profundo pesar" y ha trasladado sus condolencias y cariño a los familiares y seres queridos de las víctimas, así como sus deseos de una pronta recuperación para todos los heridos.

Asimismo, el sindicato ha reconocido la labor de los equipos de emergencia, los servicios sanitarios y todas aquellas personas que han participado en las tareas de rescate y atención a las víctimas. Además, ha recordado que UGT ha puesto en marcha un servicio gratuito de atención psicológica, telefónica y presencial, dirigido a las víctimas, sus familiares, afectados por el accidente, a través de profesionales de la Fundación Psicología sin Fronteras.

En concreto, las personas que necesiten este acompañamiento pueden contactar a través del teléfono 697 705 436 o de la web Observatorio de Salud Mental de UGT.

Por último, UGT-A ha reiterado su solidaridad con todos los afectados y se ha unido al dolor de sus familias en estos momentos de profundo pesar.