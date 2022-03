UGT-A homenajea con los Premios Luchadoras con motivo del 8M a mujeres que "trabajan por conseguir una igualdad real"

SEVILLA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha organizado con motivo del 8M, como cada año, una jornada temática por el Día Internacional de la Mujer en la que ha entregado los Premios Luchadoras, destinados a mujeres, que dentro y fuera de la organización, "trabajan por conseguir una igualdad real y efectiva o que son mujeres con una trayectoria laboral o personal especialmente destacable".

En el acto han estado la secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, la diputada y presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, Carmen Calvo, y la secretaria de Igualdad, Juventud y Formación de UGT-A, Carmen Jurado, que después de los premios han debatido en una mesa redonda titulada 'El valor democrático de las mujeres y del feminismo'.

En la modalidad 'Premios por la lucha sindical por la igualdad', ha ganado María Teresa Díaz de la Herrán. Nació en Ferrol (La Coruña) el 18 de marzo de 1949. Cuando contaba con 16 años y al fallecimiento de su madre, se afincó en San Fernando (Cádiz) con su familia materna, desde donde se desplazó a Cádiz capital para terminar sus estudios y comenzar los de Trabajo Social, actividad a la que se dedicó la mayor parte de su vida laboral como funcionaria en la Diputación de Cádiz.

Afiliada a la UGT desde los años 80, comienza formando parte de la primera Junta de Personal de la Diputación de Cádiz, que se constituyó a finales de 1987. Fue entonces cuando esta madre de seis hijos (dos hijas y cuatro hijos) comienza a compaginar su faceta de madre trabajadora con la lucha por los derechos de los trabajadores y, además, con la lucha sindical por la igualdad.

El sindicato destaca que todo esto lo hizo "en un contexto donde no existía el colchón legislativo y normativo que hoy ampara la igualdad y que permite, no solo exigir su cumplimiento, si no también ir ampliando su contenido y desarrollando cada vez más reconocimiento de nuestros derechos".

María Teresa ejerció hasta su jubilación diferentes responsabilidades sindicales en UGT. Ahora, abuela de ocho nietos, les dice: "pelea, pelea por lo que crees que te corresponde, hay que luchar y negociar para conseguir lo que quieres, hasta con tu madre".

Rosa María Muñoz López, ha sido otra de las premiadas. Trabaja como cajera en un Alcampo en Granada desde octubre de 1989. En 2002 se presentó en las elecciones sindicales de su centro de trabajo y desde entonces lleva siendo miembro de Comité de Empresa por UGT.

Su vinculación con el mundo sindical y reivindicativo, le viene de más atrás, ya que cuando cumplió los 18 años comenzó a acompañar a su padre a las manifestaciones convocadas en las negociaciones de los convenios colectivos de la empresa de éste. Tuvo una gran formación en la Escuela Julián Besteiro, donde realmente descubrió su vocación sindical.

Rosa María Nuevo Toro ha sido otra de las premiadas. Trabajadora en la empresa Inés Rosales, empresa en la que, en 2004, para hacer las elecciones sindicales, "se tuvieron que hacer reuniones clandestinas en casas de trabajadores por grupos para que no se enterara la empresa, convocándolas con un margen de media hora, y a veces hasta los domingos", según afirma UGT.

Así pues, y con mucho esfuerzo, se consiguió una candidatura para hacer las elecciones sindicales donde se presentaron en torno a 20 mujeres y así se convocaron con su correspondiente preaviso. Desde que la empresa tuvo conocimiento de esto, "hubo una enorme presión para saber quiénes eran las personas que las habían organizado, pero no lograron su objetivo", relata UGT.

El día de la constitución de la mesa electoral, "la empresa dio a toda la plantilla el día libre con la idea de impedir la celebración de elecciones y no poder seguir con el proceso electoral adelante", agrega el sindicato.

Pese a todo, con el esfuerzo de la federación y de las compañeras, al final se constituyó la mesa electoral, teniendo incluso que ir al campo a por el trabajador más joven que debía ser el secretario de la misma, que "estaba guardando una piara de cabras", y así con todas las personas que constituían la mesa electoral.

"La empresa presentó otra candidatura por un sindicato independiente, pero fue la UGT la que consiguió ganar y es a partir de esa fecha dónde se empezó la lucha por la mejora de las condiciones laborales de la plantilla. La empresa siguió poniéndolo difícil, incluso impidiendo la entrada de nuestros compañeros de la federación, en concreto Emilio Terrón, teniendo que llamar a la Policía y la Guarda Civil", añade UGT.

Con todas estas dificultades, la compañera Rosa Maria Nuevo Toro es la presidenta del comité de empresa de Inés Rosales, que, "con todo en contra, peligrando su puesto y sus condiciones laborales, ha peleado por los derechos laborales de sus compañeros, ejerciendo el derecho de libertad sindical". Por todo esto UGT le concede el Premio Luchadora 2022.

PREMIO PARA LA DIFUSIÓN DEL FEMINISMO

En la modalidad Premio para la Difusión del Feminismo a través de los medios de comunicación, el galardón ha recaído a 'Eldiario.es' en su sección de Andalucía, que ha sido recogido en su representación por Lucrecia Hevia. Periodista y empresaria, con mentalidad progresista y defensora de la igualdad, a lo largo de su vida y de toda su trayectoria profesional, en la que ha desarrollado otras funciones de responsabilidad como la de redactora jefa del diario '20 Minutos', también en revistas de periodismo científico y en redes sociales.

En la modalidad Premio para Reconocer el Trabajo de Coeducación o de Nuevos Feminismo por su trayectoria profesional en el fomento de la educación igualitaria, la ganadora es Estela Moreno Bermúdez. Licenciada en pedagogía y experta en violencia de género y malos tratos, madre de un niño de 12 años y apasionada del diseño de materiales curriculares y los cuentos infantiles. Es natural de Alcalá de los Gazules (Cádiz), aunque reside en Sevilla desde hace más 25 años.

Ha creado un proyecto coeducativo propio e innovador a través del cuento 'Pepuka y el Monstruo que se llevó su sonrisa', que fue publicado por primera vez en mayo de 2018 y que actualmente comienza a publicar de manera independiente, a través de su propia editorial (Pepuka Editorial) con el que pretende trabajar y sensibilizar la violencia de género desde la infancia.

El cuento de Pepuka está basado su experiencia personal, con el que pretende adaptar la problemática sobre violencia machista desde el mundo infantil, para obrar, desde la base y conseguir una sociedad igualitaria y libre de violencias.

Estela también es guionista, editora y productora de cine. Su cuento se ha llevado al cine en un cortometraje de animación en plastilina, con que el actualmente está participando en festivales nacionales e internacionales.

MENCIÓN ESPECIAL A ALMUDENA GRANDES

Y finalmente, uno de los momentos más emotivos ha sido la mención homenaje para Almudena Grandes, que ha sido entregado por Carmen Castilla Álvarez, secretaria general de UGT Andalucía y recogido por Lola Grandes, tía de Almudena.

"Para UGT es un tremendo honor homenajear a Almudena Grandes concediéndole uno de nuestros Premios Luchadoras 2022. Luchadora es un adjetivo con muchos significados, pero en todos y cada uno de ellos puede reconocerse a una mujer como Almudena", afirma el sindicato.