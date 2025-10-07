UGT-A insta a la Junta a aceptar la propuesta de condonación de deuda para "reforzar el estado del bienestar"

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT en Andalucía ha instado a la Junta de Andalucía aceptar la propuesta del Gobierno central sobre la condonación de la deuda para "reforzar el estado del bienestar".

En un comunicado, UGT-A ha valorado la decisión del Ejecutivo central de asumir parte de la deuda de las comunidades autónomas, una medida que supone, a su juicio, "un alivio financiero histórico para Andalucía". Sin embargo, la organización ha advertido de que este alivio debe "revertir directamente en la ciudadanía y no quedarse en los balances contables del Ejecutivo autonómico".

Según el análisis sindical, la asunción de deuda permitirá a Andalucía liberar hasta 18.791 millones de euros, situándola como "la comunidad más beneficiada del conjunto del Estado". Este montante, según detalla, más allá del porcentaje del Presupuesto de la Junta que pueda representar, "significa una oportunidad única para reforzar el estado del bienestar y blindar los servicios públicos esenciales".

Además, UGT-A ha recordado que el origen del sobreendeudamiento de las comunidades se remonta a las políticas neoliberales impuestas por el anterior Gobierno central, durante la crisis financiera de finales de 2007 y principios de 2008, "que obligaron a los gobiernos autonómicos a recortar derechos y endeudarse masivamente". En contraste, según detalla, "las políticas sociales impulsadas durante la pandemia demostraron que invertir en las personas genera menos deuda y más cohesión social".

A su juicio, no se entendería otra opción que no fuese la de aceptar la condonación de parte de una deuda que "la genera una mala gestión política no achacable a Andalucía" y, por tanto, explica que la decisión del Gobierno central "no puede entenderse como un regalo, sino como un acto de justicia territorial y social".

"Andalucía ha sido históricamente una comunidad infrafinanciada, que ha soportado una menor capacidad de inversión en sanidad, educación, dependencia o empleo. Este paso corrige, por fin, parte de esa brecha", ha subrayado.

De esta forma, el sindicato anima al Gobierno andaluz a que acepte la medida y la gestione "con responsabilidad, destinando cada euro liberado a mejorar la vida de los trabajadores". El sindicato considera que esta oportunidad debe servir para "consolidar servicios públicos, impulsar la igualdad y crear empleo estable y de calidad".

En concreto, ha explicado que si se distribuyeran esos recursos conforme al actual reparto presupuestario de las políticas de gasto en Andalucía, podrían contratarse más de 121.000 médicos, 138.000 docentes, 19.000 orientadores laborales, 13.000 bomberos forestales y 51.000 personas dedicadas a la atención a la dependencia.

El sindicato recuerda que el ahorro en intereses y la mejora de las condiciones de financiación deben traducirse "en más inversión en sanidad pública, educación, medio ambiente, igualdad y ciencia, no en nuevas rebajas fiscales a los más ricos ni en políticas regresivas que agraven la desigualdad".

"No podemos repetir los errores del pasado, cuando la deuda pública se utilizó como excusa para justificar recortes y privatizaciones. Esta vez, Andalucía debe apostar por el gasto social, la innovación y la sostenibilidad como motores del desarrollo y la cohesión territorial", ha expresado.

A su juicio, la medida también fortalece la autonomía política y financiera de las comunidades, reduciendo su dependencia del Estado y permitiéndoles diseñar políticas propias más adaptadas a la realidad de cada territorio. Para UGT, eso significa "ganar capacidad de decisión democrática y de justicia distributiva".

"Queremos insistir en que esta iniciativa no incrementa el déficit público nacional, sino que redistribuye la carga entre sectores, garantizando una financiación más justa y equitativa. Es una medida solidaria y de país, que beneficia al conjunto del Estado y no enfrenta territorios", ha explicado.

Valora además que la propuesta premie el esfuerzo fiscal y la responsabilidad política de las comunidades que "no recurrieron a la competencia fiscal desleal ni a las rebajas de impuestos para los más pudientes". "Porque quienes apostaron por el dumping fiscal no pueden ser beneficiados frente a quienes defendieron lo público", ha instado.

"MÁS JUSTA, INCLUSIVA Y SOSTENIBLE"

En definitiva, el sindicato considera que la condonación de deuda es una herramienta para construir "una Andalucía del bienestar, más justa, inclusiva y sostenible". "Una oportunidad para reforzar la sanidad, la educación, la dependencia, el empleo y la transición ecológica, pilares del progreso colectivo", ha detallado.

Reclama también que el Gobierno autonómico rinda cuentas del destino de los recursos liberados, garantizando transparencia y participación social en las decisiones sobre su uso. Y finalmente hace un llamamiento a la Junta para que "no caiga en la confrontación política estéril y se sume a un acuerdo que permitirá liberar recursos para mejorar la vida de la gente".