UGT-A insta a tomar medidas para "proteger" el poder adquisitivo de los trabajadores: "Es imprescindible"

Archivo - El secretario general de CCOO, Unai Sordo (6d), junto al secretario general de UGT, Pepe Álvarez (5d), tras la pancarta que abre la manifestación convocada en Málaga con motivo del 1 de mayo. A 1 de mayo de 2026 en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha advertido este viernes de que el IPC interanual se elevaría hasta el 4,3% en agosto, por encima del incremento salarial medio pactado en los convenios de Andalucía, situado en el 3,08%. Por ello, considera "imprescindible" proteger el poder adquisitivo de los trabajadores ante el nuevo repunte de la inflación.

Según el indicador adelantado del Índice de Precios de Consumo (IPC), los precios habrían aumentado un 0,7% en agosto, mientras que la tasa interanual se situaría en el 4,3%, siete décimas por encima de la registrada en julio. La inflación subyacente, por su parte, bajaría una décima, hasta el 2,9%, ha recordado UGT-A en una nota.

El incremento de la inflación se explica principalmente por la evolución del precio de los combustibles y, en menor medida, por los alimentos y bebidas no alcohólicas. Para UGT Andalucía, este nuevo repunte resulta "especialmente preocupante" en un contexto en el que las familias tienen que afrontar también un fuerte encarecimiento de la vivienda, cuyo precio ha aumentado un 13%.

UGT Andalucía ha advertido de que la inflación general, situada en el 4,3%, supera ya el incremento salarial medio pactado en los convenios del ámbito de negociación de Andalucía, que se sitúa en el 3,08%. Por ello, el sindicato defiende que "subir los salarios y protegerlos frente a la evolución de los precios debe ser una prioridad de la negociación colectiva".

En este sentido, UGT ha reclamado "extender" las cláusulas de garantía salarial para "evitar que desviaciones inesperadas de la inflación vuelvan a traducirse en pérdidas de poder adquisitivo". Asimismo, ha considerado "necesario impedir" que las mejoras salariales pactadas queden "neutralizadas" mediante mecanismos de absorción y compensación.

Junto a la mejora de los salarios, UGT Andalucía reclama medidas inmediatas frente al encarecimiento de la vivienda. El sindicato considera que no basta con ampliar el parque público a medio y largo plazo y pide aplicar de forma efectiva los límites al alquiler en las zonas tensionadas y adoptar medidas firmes contra la especulación.

Además, UGT apuesta por nuevas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para reforzar los ingresos de quienes perciben los salarios más bajos, preservar su capacidad adquisitiva y reducir las desigualdades.