UGT insta a la UE a "alejarse de restar recursos" de la PAC y pide situar la agricultura sostenible y familiar como ejes

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha instado a la Unión Europea a "alejarse de restar recursos" en la Política Agraria Común (PAC) y ha defendido que debe tener como "eje central la agricultura sostenible y familiar".

En Jaén, donde ha participado en el XV Congreso del sindicato en la provincia, se ha referido de este modo a la reforma de la PAC de cara al próximo marco 2028-2034, para la que la Comisión Europea ha planteado una propuesta que en España se rechaza tanto desde el sector como desde el Gobierno y otras administraciones..

Álvarez ha recordado que "la política agraria de la Unión Europea es uno de los ejes fundacionales de Europa" y que el cambio climático "ha situado a los pequeños y medianos agricultores como piezas clave, no solo frente a la despoblación, sino también en la lucha contra el cambio climático y los incendios forestales".

"Las políticas de la Comisión deben alejarse de restar recursos y de pensar solo en las grandes corporaciones agrícolas. Tienen que apostar por la agricultura familiar, por los pequeños agricultores, por la economía de proximidad", ha declarado.

Ha apuntado, además, que "la UPA, integrada en UGT, ya está trabajando para que la próxima PAC tenga como eje central la agricultura sostenible y familiar". "Ahí nos vamos a dejar la piel, también desde las instituciones europeas y desde la Confederación Europea de Sindicatos", ha asegurado Álvarez.

CONTEXTO INTERNACIONAL

Por otro lado, se ha detenido en el actual contexto internacional complejo, con "una situación de gran dificultad como seguramente no se ha conocido en los últimos años".

"Esta es la nueva política de la ultraderecha, la política de Trump que nos desconcierta, pero mientras tanto, en Gaza continúan asesinando a miles de niños, mujeres y civiles inocentes. La barbarie y sinrazón de Netanyahu se tiene que parar, y tiene que hacerlo también el propio pueblo israelí con el apoyo de la comunidad internacional", ha comentado.

En este punto, ha mostrado el respaldo de UGT a las iniciativas de solidaridad internacional y ha expresado toda la "solidaridad para la flotilla que se dirige hacia Gaza". Ha subrayado que "pueden intentar ridiculizarla o amedrentarla, pero no amedrentarán al mundo", porque "esa flotilla lleva la solidaridad de todo el planeta".

Además, ha trasladado un mensaje de apoyo al Gobierno de España: "Debemos sentirnos orgullosos de que nuestro país, con las dificultades que supone no ser una gran potencia, lidere la defensa de los derechos humanos. Respaldamos el discurso del jefe del Estado y del presidente del Gobierno en su firmeza de llamar las cosas por su nombre: lo que ocurre en Gaza, en Palestina y cada vez más en Cisjordania es un genocidio", ha declarado.

REPARTO

En cuanto a la situación socioeconómica, el líder de UGT ha considerado que, incluso si se mira el entorno, se podría "pensar que España está mejor de lo que a veces se reconoce, pero desde el punto de vista sindical ese bueno no se reparte".

"Y nosotros queremos que se reparta", ha resaltado, no sin añadir que esa distribución debe hacerse reforzando los servicios públicos, En este punto, ha explicado que "el 'no llego a fin de mes' en muchas comunidades tiene que ver con los regalos fiscales y con la falta de instrumentos en sanidad, educación o vivienda".

Ha señalado que "muchas familias tienen que pagar una universidad privada porque sus hijos no han podido acceder a la pública, y la vivienda es un problema estructural", por lo que "todo esto hace que las subidas salariales no sean suficientes".

De ahí que haya abogado por que "la negociación colectiva tiene que incorporar estas realidades, especialmente en zonas tensionadas como Málaga, Sevilla, la costa levantina o las islas".

"Las comunidades autónomas dejen de ocuparse de lo que no les corresponde y se centren en lo que sí: vivienda, sanidad y derechos sociales. Si en lugar de invertir los impuestos en servicios públicos se destinan a bajar los impuestos a los ricos, nunca habrá dinero suficiente para garantizar la calidad de vida".

Al hilo, sobre el anuncio de nuevas rebajas en Andalucía, ha apuntado que la política de la Junta "en relación con los impuestos ha ido dirigida a la política del PP, no tan extrema como la de Isabel Ayuso, pero en todo caso a que unos pocos paguen menos que van detrimento de la inmensa mayoría, que esos pocos ya tienen muchísimo". De modo que, a su juicio, "rebajar los impuestos a los ricos, que es lo que se ha hecho en Andalucía, es privar de servicios a las clases trabajadoras".

JORNADA LABORAL

Álvarez ha aludido, de otro lado, a la reducción de la jornada laboral y, tras precisar que "Andalucía es una de las comunidades con mayor media de horas de trabajo semanales", ha insistido en que se vuelva a abordar.

"Lo que se debatía en el Congreso no era la reducción automática a 37 horas y media, sino abrir el debate. Si realmente no están en contra de la reducción del tiempo de trabajo, lo razonable es que los matices se discutan en sede parlamentaria y no que se cierre la puerta de manera tajante", ha declarado.

Al respecto, ha adelantado que "UGT va a trasladar al Gobierno la necesidad de reabrir la mesa de negociación en el Ministerio de Trabajo, porque el debate sobre la reducción del tiempo de trabajo no puede quedar bloqueado".

RECONOCIMIENTO

Finalmente, Álvarez ha querido rendir un homenaje expreso a la trayectoria de Manuel Salazar, tras más de 20 años al frente de la organización en la provincia de Jaén. "Haciéndolo con tanto éxito, merece que el conjunto de la Confederación le rinda homenaje a un hombre honesto y decente, que ha dedicado toda su vida a trabajar por los demás y que ha trabajado incansablemente por Jaén", ha manifestado.

Ha detallado que conoce de primera mano muchas de las problemáticas que afectan a la provincia "porque Manolo ha sido como un martillo pilón, siempre y en cada lugar recordando las dificultades de los pueblos de Jaén, los problemas de los jóvenes para quedarse, la necesidad de industrializar la provincia y la falta de infraestructuras".

Asimismo, ha destacado que Salazar ha sabido hacerlo "con una mirada solidaria, trabajando conjuntamente por Andalucía y trabajando conjuntamente por España". "Hay poca gente que, de manera silenciosa, sin que lo conozca la mayoría, haya hecho tanto para que la sociedad de Jaén pueda vivir en una mejor situación", ha concluido.