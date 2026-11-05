UGT Jaén plantea una subida salarial del seis por ciento y ayudas al alquiler en la negociación del convenio del campo

Mesa negociadora para el convenio del campo en Jaén - UGT

JAÉN 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT FICA) de Jaén ha presentado a la representación empresarial su plataforma reivindicativa para el nuevo convenio colectivo de actividades agropecuarias de la provincia.

La propuesta sindical plantea un marco regulador con una vigencia de tres años, que incluye un incremento salarial del seis por ciento para el primer año y cláusulas de revisión vinculadas al Índice de Precios de Consumo (IPC) para los dos ejercicios siguientes, con el fin de garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores.

La mesa negociadora del convenio ha quedado formalmente constituida, dando inicio a un proceso que regulará las condiciones laborales de los profesionales del sector agrario jiennense.

Según ha informado el sindicato en una nota de prensa, el objetivo de esta plataforma es avanzar en derechos laborales y sociales, mejorar el poder adquisitivo y dignificar las condiciones de trabajo en un sector estratégico para la economía de la provincia.

Entre las principales medidas planteadas por la organización sindical destaca la inclusión de ayudas al alquiler de vivienda para las personas contratadas en el sector. Desde UGT FICA Jaén han señalado que esta propuesta busca dar respuesta a la dificultad para encontrar mano de obra que expone la patronal.

El sindicato sostiene que para hacer atractivo el empleo agrario y fijar la población al territorio, es necesario ofrecer "condiciones dignas" y facilitar el acceso al alojamiento, en lugar de limitarse a reclamar trabajadores.

La plataforma reivindicativa de UGT FICA Jaén contempla otras demandas fundamentales para el sector, tales como la reducción de la jornada laboral para favorecer la conciliación de la vida laboral y personal, y la incorporación de licencias retribuidas en el texto del convenio.

De igual modo, el sindicato solicita un incremento en el plus de distancia para compensar los desplazamientos de los trabajadores hasta las explotaciones agrarias, así como una mejora en las pólizas de seguro para reforzar la protección de la plantilla ante posibles contingencias laborales.

La organización sindical ha manifestado su voluntad de afrontar esta negociación con el propósito de alcanzar un acuerdo que aporte "avances reales" y adapte las condiciones de trabajo a la realidad actual del campo, garantizando así la sostenibilidad del sector en la provincia de Jaén.