UGT-A lamenta el aumento de los datos de siniestralidad laboral y exige medidas "urgentes" a las administraciones

Representantes de UGT FICA Andalucía en la concentración convocada conjuntamente por las federaciones de industria, construcción y agro de UGT y CCOO frente a la sede de la CEOE en Madrid. - UGT ANDALUCÍA

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT FICA Andalucía, José Manuel Rodríguez, ha criticado que la siniestralidad laboral en los sectores productivos andaluces ha alcanzado "niveles insoportables", afirmando que en lo que va de año ya son 92 los trabajadores fallecidos en Andalucía, de las cuales 57 pertenecen a los sectores que representa UGT FICA. Por ello, la organización sindical ha reclamado a las administraciones medidas "urgentes2

"Cada dos días y medio muere un trabajador en Andalucía en un accidente laboral. Es una situación insostenible. No podemos seguir permitiendo esta lacra social", ha subrayado Rodríguez en una nota, donde ha lamentado que "solo en el día de ayer" se produjeran dos nuevos accidentes mortales en las provincias de Málaga y Granada, lo que a su juicio vuelve a evidenciar "la urgencia de actuar con firmeza ante un problema que se cobra vidas de forma constante".

Además, el dirigente sindical ha reivindicado ante la CEOE que "la responsabilidad principal recae en las empresas", tal y como establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. "Estamos aquí para exigir a los empresarios que cumplan la ley y que garanticen condiciones seguras a sus trabajadores. No podemos aceptar que la economía se sostenga a costa de la salud y la vida de las personas", ha insistido.

Asimismo, el secretario general de UGT FICA Andalucía ha reclamado a las administraciones que aprueben la figura del Delegado Territorial y Sectorial de Prevención, con el objetivo de "vigilar las empresas sin representación sindical", así como "la actualización urgente de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que data de 1995".

"Han pasado 30 años y el mundo del trabajo ha cambiado radicalmente. La digitalización, la robotización y las nuevas tecnologías traen nuevos riesgos que la ley actual no contempla. Es hora de adaptarla a la realidad actual", ha defendido.

Finalmente, Rodríguez Saucedo ha exigido "compromiso, responsabilidad y acción inmediata" tanto a las administraciones como a la patronal para reducir una siniestralidad que ha calificado de "drama social que destroza familias y empobrece a la clase trabajadora".