UGT pide a la Junta de Andalucía un reconocimiento a la labor docente y su equiparación retributiva con el resto de CCAA

SEVILLA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT Andalucía ha vuelto a incidir en la importancia que ha tenido el profesorado desde el inicio de la pandemia y ha pedido a la Junta, ahora que se acerca el Día de Andalucía, un reconocimiento a la labor docente y una equiparación retributiva con el resto de comunidades autónomas.

En un comunicado, el sindicato ha recordado que, desde que comenzó la pandemia, ha pedido en todos los foros pertinentes un reconocimiento a la figura de los docentes andaluces por la "ingente labor" que, desde el pasado mes de marzo de 2020, ha llevado a cabo el profesorado en Andalucía, demostrando haber sido "un sector esencial que se ha superado diariamente para poder realizar una enseñanza online, improvisando a cada momento, pues los medios no eran los más adecuados, y utilizando sus propios medios materiales".

Asimismo, ha destacado que, una vez comenzó la enseñanza presencial en el mes de septiembre, los docentes han puesto diariamente su salud en riesgo al entrar en aulas de 40-45 metros cuadrados "sin los medios adecuados" y ha reprochado a la Consejería de Educación que "no se han llevado a cabo mejoras en las condiciones del profesorado".

"No se han bajado las ratios, no se ha aumentado significativamente las plantillas para poder llevar a cabo desdobles en las aulas, no se ha dotado a los centros de personal sanitario, ni de mascarillas homologadas para el alumnado, ni FFP2 para el profesorado, exigencias que venimos reivindicando desde que comenzó esta crisis sanitaria", ha subrayado.

Para FeSP UGT Andalucía una de las actuaciones prioritarias que debe realizar la Junta de Andalucía, para el mejor reconocimiento a esta labor, es la equiparación retributiva del profesorado andaluz con el resto de comunidades autónomas, ya que "somos una de las que peor remunera a sus docentes".