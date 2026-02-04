UGT pide a la Junta defender los puestos de trabajo de la plantilla de Ayesa

Imagen de la reunión mantenida entre UGT y la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco. - UGT

SEVILLA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Andalucía ha mantenido una reunión en la Conserjería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, en la que ha pedido mantener los puestos de trabajo de la plantilla de Ayesa tras la compra por parte de la empresa canadiense Colliers de la rama ingeniera de la compañía española.

Así, desde la organización sindical, han trasladado a la Consejera y su equipo de trabajo la "situación de incertidumbre que están viviendo las miles de personas trabajadoras de la empresa Ayesa", donde "habría que tener en cuenta la venta por parte del gobierno andaluz a un consorcio vasco", según ha señalado UGT en una nota de prensa.

Del mismo modo, ha afirmado que durante la reunión se han estudiado diversas opciones y posibles actuaciones a corto y medio plazo.

La Consejera ha manifestado su "plena implicación respecto a la problemática existente" y ha trasladado su compromiso con UGT de impulsar cuantas actuaciones sean necesarias para contribuir a la estabilidad de empleo, subrayando la importancia de adoptar medidas que aporten seguridad y tranquilidad a las personas afectadas.

De esta manera, UGT ha añadido que "hay que tener en cuenta la importancia de la empresa afectada, Ayesa no solo es un conglomerado de empresas tecnológicas que aportan valor a la región, sino también uno de los proveedores más importantes de la Junta de Andalucía, mencionando también el ingente número de personas que se forman de universidades e institutos de Andalucía".

Desde la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Andalucía han expresado el reconocimiento "al trabajo que viene desarrollando esta Conserjería, bajo la responsabilidad de su consejera, Rocío Blanco, así como a los nuevos planteamientos y opciones abordadas en la reunión celebrada".

Estas opciones están orientadas a lograr un marco de estabilidad y garantías para las personas trabajadoras de la empresa Ayesa.

Por todo ello, desde la organización sindical, han afirmado que esperan "obtener respuesta en breve a lo planteado, valorando positivamente las aportaciones realizadas que desde esta Conserjería se nos han hecho".

A dicha reunión, han asistido en representación de UGT el Vicesecretario General-Política Sindical de FeSMC-UGT Andalucía, Juan Antonio González Marín, el Secretario de Política Institucional de UGT Andalucía, Rafael Gelo, el Secretario General de FeSMC UGT Sevilla, Enrique Jiménez González y en representación de UGT en la empresa Ayesa los compañeros José Larcada Baneyto, Miguel Marín Rodríguez y Carmelo Barea Padilla.