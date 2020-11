UGT pide a la Junta que el teletrabajo al 100% que quiere limitar a Granada se extienda a todos los empleados públicos

SEVILLA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT Andalucía ha asegurado este lunes, tras la celebración de la Mesa General Común de Negociación de los Empleados Públicos con la Junta de Andalucía, que "estamos sorprendidos con que la Junta considere que solo la provincia de Granada está en situación de emergencia sanitaria".

El sindicato ha explicado, por medio de una nota, que Granada será la única provincia donde se aplicará "el apartado 5.1 de medidas excepcionales para el trabajo no presencial de los empleados públicos", lo que supondrá que el resto de empleados "continúa en situación de normalidad, aplicándose solamente el 20% de trabajo no presencial, dado que se considera que todas las actividades profesionales continúan la actividad productiva".

La FeSP de UGT ha abogado por el teletrabajo como regla general para todos los empleados autonómicos y ha reclamado el cumplimiento de "todos los puntos del pacto organizativo de no presencialidad firmado con la Administración el pasado mes de septiembre para situaciones excepcionales".

El sindicato se ha pronunciado igualmente sobre la situación de la enseñanza para expresar su perplejidad por el hecho de que "no encontramos explicación alguna que en una situación de emergencia sanitaria como la actual, donde se restringen horarios, donde se cierran comercios, donde la enseñanza universitaria es no presencial y el resto de docentes continúan funcionando con normalidad y no se cuide a los profesionales de la Educación".

"Para todos los empleados públicos no esenciales hemos propuesto que la Regla General sea el teletrabajo porque está demostrado que la limitación de la movilidad es la única medida de contención del virus y desde FeSP UGT Andalucía no consideramos razonable perimetrar Andalucía y permitir que todos los empleados públicos se desplacen a sus centros de trabajo", ha afirmado en su nota.