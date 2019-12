UGT-A pide no tratar como "sentencia" la petición de Anticorrupción sobre responsabilidad civil en cursos de formación

Publicado 18/12/2019 19:22:20 CET

UGT Andalucía ha expresado este miércoles sobre el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción que, "a esta hora y según hemos podido conocer, no ha sido notificado a la representación de los investigados", así como que "en el escrito, que no sentencia, según nos consta por las informaciones aparecidas, se indica que esta organización, UGT-Andalucía, es responsable civil subsidiario de las cuantías supuestamente defraudadas".

UGT-A en su comunicado ha sostenido que "una vez se dé traslado a esta organización de su llamada al procedimiento, lo que aún no ha ocurrido, tendremos ocasión de conocer directamente lo realizado por parte del Juzgado en estos años de instrucción" así como "poder exponer nuestros criterios en aquellas cuestiones cuya valoración no se comparte".

El sindicato se ha remitido en su valoración sobre el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, "hasta que esta organización no sea llamada al procedimiento en la condición de responsable civil subsidiario", a "reiterar los argumentos ya expuestos en anteriores comunicados".

"Todas y cada una de las acciones formativas que englobaban cada uno de los programas objeto de investigación fueron realizadas, y con niveles de eficacia y calidad que a fecha de hoy no pueden ser puestos en duda de forma objetiva", ha sostenido el sindicato.

"No compartimos que cuestiones que debieran ser resueltas en otro ámbito jurisdiccional, como es el carácter subvencionable o elegible de un gasto, la necesidad de un contrato entre entidad beneficiaria y entidad vinculada -que al perito judicial no le consta-, aún cuando en el convenio entre administración y entidad beneficiaria sí se autoriza la ejecución a través de entidad vinculada, o la obligación de solicitar autorización para subcontratar aún cuando la norma -de ámbito administrativo- establece un criterio distinto, deban ser resueltas en una jurisdicción como la penal", ha indicado UGT en su comunicado.

El sindicato ha argumentado que la jurisdicción penal está presidida por "el principio de intervención mínima, máxime cuando entre los propios órganos de la administración y una vez revisada la documentación de los expedientes se indican criterios de no subvencionabilidad contrarios o cuando menos distintos".

El sindicato ha expresado su "convencimiento de que no se ha cometido ningún delito, solicitando, una vez más, que se respete la presunción de inocencia, máxime cuando los supuestos hechos aún no han sido objeto de enjuiciamiento, a fin de no implantar en la opinión pública la culpabilidad de las personas procesadas y de esta organización como una realidad".