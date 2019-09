UGT pide reactivar la Renta Mínima de Inserción tras advertir que se han resuelto 18.000 solicitudes de 100.000

Publicado 11/09/2019 13:37:38 CET

SEVILLA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha considerado urgente reactivar la Renta Mínima de Inserción Social porque sostiene que en un año y medio, desde que entró en vigor el decreto 3/2017, sólo se han resuelto favorablemente 18.000 solicitudes de las más de 100.000 presentadas, de las que la Junta sólo ha podido analizar la mitad.

UGT Andalucía ha expresado, a través de un comunicado, su consideración de que fue un paso atrás, cuando se aprobaron los Presupuestos de 2019, la reducción de 63 millones de euros de la partida para la Renta Mínima, que pasó de 198 millones presupuestados en 2018 a 135 millones en 2019, una competencia que recae en la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

"Entendemos que si no se gasta el montante principal no es porque no haya familias que necesiten esa ayuda, sino por falta de funcionarios destinados a gestionar las solicitudes, y por los excesivos trámites burocráticos, lo que hurta a muchos ciudadanos y ciudadanas de un derecho recogido en la Ley", ha considerado el sindicato en su comunicado.

UGT ha aludido a la celebración este martes 10 de septiembre de un panel de personas expertas 'Generando conocimiento compartido para la mejora del Decreto-ley 3/2017 por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía', organizado por la Consejería de Igualdad y EAPN Andalucía, celebrado en la sede de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), donde han participado UGT Andalucía.

La Renta Mínima de Inserción Social es una prestación económica que tiene consideración de derecho subjetivo del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía orientada a la erradicación de la marginación y la desigualdad y a la lucha contra la exclusión social.

Su reconocimiento tiene que estar condicionado a la concurrencia de los requisitos y condiciones exigidos y que debe incorporar un Plan de Inclusión Sociolaboral.

La puesta en marcha de este derecho suponía un reto para las Administraciones Públicas, puesto que se hacía necesario una estrecha cooperación y coordinación entre ellas, desde la municipal hasta las diferentes Consejerías de la Junta de Andalucía, principalmente, entre servicios sociales y empleo.

"Tras un año y medio desde su aprobación, la gestión y tramitación de no ha sido lo suficientemente efectiva, puesto que no ha habido un refuerzo lo suficientemente importante de los profesionales de Servicios Sociales para atender a las personas solicitantes que ha provocado un aumento considerable de la carga de trabajo", ha argumentado UGT.

UGT ha descrito en su comunicado "la creación tardía de los instrumentos y herramientas que permitan la coordinación y cooperación entre las Administraciones Públicas, así como la realización óptima de los Planes de inclusión", que se ha traducido a juicio de este sindicato en "una situación de colapso y largas listas de espera, no cumpliéndose los objetivos marcado en la regulación de la Renta Mínima de Inclusión Social".

UGT Andalucía ha expresado que considera "necesaria la realización de un análisis y evaluación que permita detectar los problemas acontecidos para que se puedan realizar modificaciones en el Decreto-ley que agilicen la tramitación y gestión", así como ha indicado que "no vamos a apoyar una modificación del derecho subjetivo de los andaluces que merme sus posibilidades de disfrutar de una vida digna".

UGT Andalucía ha recordado que viene reivindicando desde 2005 en su 8º Congreso Ordinario el derecho subjetivo a una renta básica para la inserción sociolaboral en Andalucía.