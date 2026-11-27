Archivo - Imagen de archivo de personas comprando en un supermercado. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha pedido que los salarios suban por encima de la inflación para "garantizar un reparto justo de la riqueza". A pesar de la moderación de los precios, el sindicato ha avisado de que el coste de la vida sigue siendo "inasumible" para numerosas familias andaluzas y ha pedido "desbloquear la negociación colectiva, recuperar el poder adquisitivo de los salarios y garantizar el acceso a una vivienda digna".

UGT-A ha hecho referencia en una nota al indicador adelantado del IPC de noviembre que sitúa la inflación interanual en el 4,1%, ocho décimas por debajo de la registrada en octubre. De este modo, el sindicato ha advertido de que una inflación superior al 4% "continúa siendo difícilmente asumible para las economías domésticas". Por tanto, "miles de familias andaluzas siguen viendo reducida su capacidad de ahorro y se ven obligadas a destinar una parte cada vez mayor de sus ingresos a cubrir necesidades básicas", ha apuntado.

Para la organización sindical, la estabilidad económica "no puede considerarse alcanzada mientras los trabajadores sigan perdiendo capacidad real de compra".

Al hilo, UGT-A ha considerado "imprescindible" desbloquear el nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), garantizando incrementos salariales superiores a la inflación y la incorporación de cláusulas de revisión salarial que impidan nuevas pérdidas de poder adquisitivo.

"Andalucía necesita una mejora sostenida de los salarios, especialmente en aquellos sectores caracterizados por las bajas remuneraciones, la temporalidad y la parcialidad involuntaria, circunstancias que afectan especialmente a las mujeres trabajadoras", ha asegurado el sindicato.

Además, ha insistido en que la competitividad empresarial no puede seguir construyéndose sobre la contención salarial y la precariedad laboral, especialmente cuando numerosos sectores empresariales mantienen importantes márgenes de beneficio.

LA SUBIDA DEL SMI DEBE TRASLADARSE DE FORMA EFECTIVA A LAS NÓMINAS

En este contexto, UGT-A ha valorado positivamente la subida del 5,3% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2027, que lo sitúa en 1.286 euros mensuales en 14 pagas y consolida un incremento acumulado cercano al 75% desde 2018.

Para el sindicato, esta evolución ha demostrado que "mejorar los salarios más bajos es compatible con la creación de empleo, el crecimiento económico y el aumento de la productividad", además de contribuir a reducir la pobreza laboral y la brecha salarial de género.

No obstante, UGT-A ha pedido al Gobierno que cumpla su compromiso de impedir que las empresas neutralicen estas subidas mediante la absorción o compensación de complementos salariales. "El incremento del SMI debe traducirse en una mejora efectiva de las nóminas" ha añadido.

En cuanto a la vivienda, el sindicato ha señalado que la vivienda se ha convertido en uno de los principales factores de empobrecimiento de la población trabajadora, especialmente entre las personas jóvenes y las familias con ingresos medios y bajos.

"El encarecimiento de la vivienda está absorbiendo buena parte de las mejoras salariales conquistadas a través de la negociación colectiva, dificultando la emancipación juvenil y comprometiendo la estabilidad económica de miles de hogares", ha remarcado.

Asimismo, el sindicato ha recordado que la inflación agrava las desigualdades existentes en el mercado laboral, afectando con mayor intensidad a las mujeres, jóvenes, a quienes perciben pensiones reducidas y a las familias con menores ingresos.

Por ello, UGT-A ha pedido reforzar las políticas de protección social, mejorar la calidad del empleo y garantizar unos servicios públicos suficientes y accesibles.

Además, "la responsabilidad de afrontar el encarecimiento del coste de la vida no puede recaer exclusivamente sobre las personas trabajadoras". Para UGT, "las administraciones públicas deben adoptar medidas que reduzcan los costes esenciales y protejan a los hogares más vulnerables, mientras que las empresas deben asumir su responsabilidad en el reparto de la riqueza generada".

En este sentido, UGT-A defiende un modelo económico en el que el crecimiento empresarial, la productividad y la innovación se traduzcan en mejores salarios, mayor estabilidad laboral y mejores condiciones de vida para el conjunto de la ciudadanía.

Por otra parte, el sindicato ha insistido en que "trabajar debe ser suficiente para vivir con dignidad" y que "el crecimiento económico solo representa un verdadero avance social cuando sus beneficios se distribuyen de manera justa",ha concluido.