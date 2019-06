UGT-A rechaza que los Presupuestos de 2019 sean "los más sociales de la historia" reduciendo "un 15% el gasto en empleo"

Publicado 03/06/2019 15:19:03 CET

SEVILLA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT en Andalucía ha rechazado este lunes que, tal como sostiene el Ejecutivo de la Junta, los Presupuestos de 2019, cuyo proyecto de ley aprobó el pasado viernes el Consejo de Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs), sean "los más sociales de la historia", cuando "se reduce en un 15% el gasto en políticas de empleo".

Así lo señalan desde UGT-A en una nota en la que el sindicato opina que estos Presupuestos "deberían ser los que trasladen la recuperación a la economía real y a la ciudadanía andaluza, sabiendo aprovechar el ciclo expansivo del que venimos", pero la subida del Presupuesto "en un 5%", con un total de 36.495,5 millones, resulta "insuficiente tras tantos años de recortes y falta de inversión, tanto pública como privada".

Tras indicar que el anterior Presupuesto andaluz, que se ha prorrogado hasta ahora, "se incrementó en un 4,6% respecto al ejercicio anterior", y UGT-A también lo tachó de "insuficiente", el sindicato subraya que "el principal problema para los andaluces sigue siendo el desempleo y la precariedad laboral", con una tasa de paro del 21,08% en la comunidad, "superando en casi siete puntos la media estatal que está en el 14,70%".

"El paro en nuestra tierra no es una cuestión de fe, sino un drama social, y debería ser la principal preocupación para este Gobierno", según UGT-A, que recuerda "la promesa electoral que hizo" el ahora presidente de la Junta, Juanma Moreno, de "crear 600.000 puestos de trabajo", y que "ya ha sido matizada por su propio equipo de gobierno, al bajar las expectativas a una casi irrisoria propuesta de creación de 60.000 empleos" en 2019.

Para UGT-A, "los 1.053 millones de euros que el Ejecutivo de centro-derecha pretende destinar a la lucha contra el paro" suponen "un recorte de casi 190 millones de euros con respecto al Presupuesto anterior", si bien, si se observan "algunas de las partidas más específicas, como las políticas de empleabilidad, intermediación y fomento del empleo, el retroceso en el montante presupuestado es todavía mayor, alcanzando un recorte del 21,4% con respecto al anterior".

El sindicato también critica "la reducción de lo destinado al Servicio Andaluz de Empleo", que "muestra a las claras la poca voluntad del Ejecutivo andaluz de potenciar las políticas activas de empleo en nuestra región", según UGT-A, que también ve "poco realistas", en materia de ingresos, las previsiones de incremento "del 7,7% con respecto al año anterior", y ello teniendo en cuenta el "periodo de ejecución muy limitado de apenas seis meses" que tendrían las cuentas de 2019.

Según UGT-A, "dicho incremento se basa, por un lado, en la subida de los ingresos aprovechando el ciclo expansivo de la economía, aunque se acaba de aprobar una rebaja fiscal que sólo beneficia a las rentas más altas en Andalucía, y, por otro lado, el aumento de las entregas a cuenta, esto es, lo que nos corresponde por impuestos compartidos y las transferencias del Gobierno central previstas en el sistema de financiación autonómica, pero que peligran si no hay nuevos presupuestos generales este año, como parece todo indicar".

VALORA LA "PROVINCIALIZACIÓN" DE LAS CUENTAS

No obstante, UGT-A saluda "que el Ejecutivo andaluz haya intentado corregir la inercia de anteriores años de presupuestar por encima en algunas partidas a sabiendas de que estaban 'infladas', para luego corregirlo con una modificación presupuestaria que acababa en otros apartados", y valora "la provincialización de las cuentas públicas andaluzas", cuestión que el sindicato venía "reclamando desde hacía tiempo".

En cuanto al gasto en políticas sociales, desde UGT-A señalan que la mayor parte de los incrementos previstos en las partidas de sanidad y educación "se destinarán a pagar la subida salarial pactada con los sindicatos para restituir los derechos de los funcionarios públicos recortados durante la crisis", pero la "principal preocupación" del sindicato "va a residir en saber el destino del resto de estas partidas que aumentan, si van a destinarse a la mejora de los servicios públicos, al aumento de plantillas y a la contratación de profesionales a través de ofertas públicas de empleo, cubrir las tasas de reposición, las bajas laborales en periodo estival, y todas aquellas cuestiones pendientes que se han negociado, o están pendientes, en las Mesas de Función Pública".

Respecto al gasto previsto en políticas de Conciliación, Igualdad y Familias, el sindicato recuerda que se destinan 2.112,4 millones, aumentando un 5%, de los que 47 millones más irán para Dependencia, que alcanza los 88 millones de euros, "todavía un gasto insuficiente si tenemos en cuenta de dónde venimos, con los recortes que el Gobierno del PP propinó a esta política social en los peores momentos de la crisis, y si atendemos además a las listas de espera que nuestra comunidad autónoma acumula", según apostillan desde UGT-A.

No obstante, y "aunque no se hayan tocado prácticamente las políticas de Igualdad, en contra de lo que se presumía que podría ocurrir por las presiones del partido de ultraderecha que sustenta al Gobierno", desde UGT-A dicen que no pueden conformarse "con esta partida, que ya consideramos que estaba infrafinanciada, y más cuando la lucha contra la violencia de género no ha dado los frutos que debería a tenor de las víctimas que siguen, desgraciadamente, aumentando año tras año".

El sindicato también considera "infrafinanciadas" las partidas para la cooperación al desarrollo, con 35 millones, "unos ocho millones de euros menos que en el presupuesto anterior", o la destinada a la Memoria Histórica, con "un recorte del 6,92%, esto es, 119.000 euros menos que en el ejercicio de 2018".

En cuanto a la partida destinada a la formación profesional para el empleo, muestra "una subida que no llega al 0,8% con respecto al año anterior, esto es, 1,9 millones más", según concluye UGT-A, para el que "lo significativo de este incremento no es tanto la subida, sino la poca capacidad que tiene el Gobierno andaluz de ejecutar el 100% de lo presupuestado en los distintos programas de formación".