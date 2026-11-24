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SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha mostrado su preocupación por la evolución de la negociación colectiva en Andalucía, ante la resistencia de las organizaciones empresariales a redistribuir la riqueza generada y alcanzar acuerdos que permitan mejorar las condiciones laborales y salariales de la población trabajadora andaluza. Según el último informe de negociación colectiva elaborado por UGT Andalucía, a partir de los datos del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), a 31 de octubre de 2026 Andalucía cuenta con 661 convenios colectivos vigentes, que amparan a 1.515.522 personas trabajadoras de 255.561 empresas.

Estos datos reflejan un "empeoramiento generalizado" respecto al mismo periodo de 2025, de tal manera que el número de convenios colectivos vigentes disminuye un 6,11%; el número de empresas acogidas a estos convenios desciende un 21,66% y el número de personas trabajadoras amparadas se reduce un 11,76%, lo que supone 201.888 personas menos, según ha destacado el sindicato en una nota de prensa.

Para UGT Andalucía, estos indicadores evidencian las dificultades que atraviesa la negociación colectiva, precisamente en un contexto económico en el que resulta imprescindible reforzarla para garantizar la recuperación del poder adquisitivo y mejorar las condiciones de vida de las personas trabajadoras.

Así, el incremento salarial ponderado de los convenios colectivos vigentes en Andalucía se sitúa en el 3,06%, frente a una inflación media del 3,31% hasta octubre. Aunque las subidas salariales han mejorado respecto a los dos últimos años, continúan siendo insuficientes para compensar el encarecimiento del coste de la vida.

Esta situación resulta "especialmente preocupante si tenemos en cuenta que la pérdida de poder adquisitivo acumulada durante los últimos años se aproxima al 9%". Por ello, desde UGT Andalucía han alertado de que las personas trabajadoras "no pueden continuar soportando las consecuencias del incremento de los precios mientras las empresas obtienen beneficios. Es necesario avanzar hacia una distribución más justa y equilibrada de la riqueza".

En esta línea, el sindicato ha defendido una referencia mínima de incremento salarial del 4% para el periodo 2026-2028, en línea con las propuestas sindicales para la negociación de un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), contemplando incrementos adicionales de hasta un 3% en función de la brecha existente entre el salario medio pactado en convenio y el salario medio del conjunto de la economía.

MÁS DEL 61% DE LOS CONVENIOS CARECEN DE CLÁUSULAS DE GARANTÍA SALARIAL

Otro de los elementos que más preocupa a UGT Andalucía es la escasa incorporación de cláusulas de garantía salarial en los convenios colectivos, "fundamentales para proteger el poder adquisitivo frente a posibles desviaciones de la inflación".

De los 661 convenios vigentes, únicamente 256, el 38,73%, incorporan estas cláusulas, que ofrecen protección a 871.148 personas trabajadoras. Esto supone que más de 644.000 personas amparadas por convenios vigentes carecen de este mecanismo de garantía salarial.

La situación es "especialmente desfavorable" en los convenios de empresa, donde solo el 36,07% incorpora estas cláusulas, frente al 51,79% de los convenios sectoriales. UGT Andalucía insiste así en que la generalización de las cláusulas de garantía salarial debe constituir una prioridad en todas las mesas de negociación.

El informe también pone de manifiesto "los escasos avances en materia de reducción del tiempo de trabajo. La jornada laboral media recogida en los convenios colectivos andaluces se sitúa en 39,42 horas semanales, lo que equivale a 1.763 horas anuales".

Ante la negativa patronal a abordar la reducción de la jornada laboral en el marco del diálogo social, UGT Andalucía reivindica la negociación colectiva como una herramienta fundamental para avanzar en esta materia, mejorar la conciliación y garantizar una distribución más equilibrada del tiempo de trabajo y de vida.

"Los avances tecnológicos, el incremento de la productividad y los beneficios empresariales deben traducirse también en mejores condiciones laborales y en una mayor disponibilidad de tiempo para las personas trabajadoras".

El sindicato destaca, asimismo, el papel fundamental de los convenios sectoriales como instrumento para garantizar unas condiciones laborales dignas y homogéneas.

"Aunque el 83% de los convenios colectivos vigentes son de empresa, los convenios sectoriales amparan al 95% de las personas trabajadoras con convenio vigente en Andalucía, es decir, a más de 1,4 millones de trabajadores". Además, los incrementos salariales pactados en los convenios sectoriales alcanzan el 3,10%, frente al 2,07% de los convenios de empresa.

"Estos datos ponen de manifiesto la importancia de fortalecer la negociación colectiva sectorial como mecanismo para reducir las desigualdades laborales y salariales", ha aseverado el sindicato.

Desde UGT Andalucía han alertado de que la negativa de las organizaciones empresariales estatales a abordar la negociación de un VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, junto con la resistencia de las patronales a redistribuir la riqueza generada, está dificultando la consecución de acuerdos.

El sindicato insiste en la necesidad de incrementar los salarios por encima de la inflación, recuperar el poder adquisitivo perdido, extender las cláusulas de garantía salarial, reducir la jornada laboral y reforzar las medidas de prevención y seguridad en los centros de trabajo.

Las reivindicaciones que llevaron a UGT Andalucía a convocar la huelga general del pasado 11 de noviembre siguen plenamente vigentes. La clase trabajadora andaluza necesita respuestas y compromisos efectivos por parte de las organizaciones empresariales.

"Desde UGT Andalucía continuaremos trabajando y movilizándonos para que el crecimiento económico se traduzca en mejoras reales en las condiciones laborales y de vida de la ciudadanía. Trabajar debe ser suficiente para vivir con dignidad. La riqueza que generan las personas trabajadoras debe repercutir también en sus salarios, sus derechos y su calidad de vida".