UGT-A reivindica "presunción de inocencia" y que "no es una sentencia" ante juicio oral por los cursos de formación

SEVILLA, 1 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, ha reclamado este viernes "el derecho a la presunción de inocencia" y ha sostenido que "esto no es una sentencia, no existe ninguna sentencia" tras la apertura de la fase de juicio oral contra el ex secretario general Francisco Fernández y otros ex dirigentes del sindicato por un presunto delito continuado de fraude en subvenciones, en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil, derivado de la práctica de supuestas factura falsas, a través de la cual se habrían defraudado 40,75 millones de euros en subvenciones.

En sendas entrevistas en Canal Sur Radio y Televisión, Castilla ha proclamado que "creo enormemente en la justicia", aunque ha afirmado que "tenemos un grave problema en este país sobre la justicia y la Constitución Española", por lo que ha reclamado "vamos a coger nuestra Constitución y a leer el derecho a la presunción de inocencia".

"Llevo seis años con esto", ha dicho la secretaria general de UGT-Andalucía sobre la influencia que pueda tener en el futuro del sindicato en Andalucía el inicio del juicio oral sobre los cursos de formación, por lo que ha insistido en que "esto está en los tribunales".

"Me dedico a defender los derechos de los trabajadores", ha argumentado Carmen Castilla, quien ha dicho que "me preocupan los muertos de coronavirus" así como que "estoy centrada en intentar ayudar a salir de la crisis". "Palante", ha apostillado la secretaria general en un momento de la entrevista.