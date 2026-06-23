UGT-A reivindica unos servicios públicos "fuertes, universales y de calidad" en el Día Mundial de los Servicios Públicos

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SEVILLA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cada 23 de junio se conmemora el Día Mundial de los Servicios Públicos, una fecha impulsada por Naciones Unidas para reconocer la labor de millones de profesionales que, desde distintos ámbitos de la administración y los servicios esenciales, "contribuyen cada día al bienestar de la ciudadanía y al funcionamiento de nuestra sociedad".

Así, desde UGT Andalucía han querido poner en valor el trabajo de quienes desempeñan su labor en la sanidad, la educación, la dependencia, los servicios sociales, la justicia, la seguridad, las emergencias y el conjunto de las administraciones públicas. "Su compromiso y profesionalidad constituyen uno de los pilares fundamentales del Estado del Bienestar", ha subrayado el sindicato en una nota de prensa.

De esta manera, UGT-A ha señalado que los servicios públicos son una herramienta imprescindible para garantizar la igualdad de oportunidades, la cohesión social y la protección de los derechos de toda la ciudadanía, especialmente de quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. Por ello, su fortalecimiento "debe ser una prioridad para las administraciones públicas".

UGT Andalucía ha defendido unos servicios públicos universales, accesibles, cercanos y de calidad, dotados de los recursos humanos y materiales necesarios para responder adecuadamente a las necesidades de la población. Del mismo modo, considera fundamental dignificar las condiciones laborales de las personas que los prestan, garantizando empleo estable, salarios justos y plantillas suficientes.

En un contexto marcado por "importantes desafíos sociales, económicos y demográficos, reforzar los servicios públicos es apostar por una sociedad más justa, más cohesionada y más democrática". La inversión en sanidad, educación, dependencia, atención social y empleo público "no debe entenderse como un gasto, sino como una garantía de derechos y una inversión de futuro", tal y como ha afirmado el citado comunicado.

En este Día Mundial de los Servicios Públicos, UGT Andalucía "reafirma su compromiso con la defensa de unos servicios públicos fuertes y de calidad, porque donde existen servicios públicos sólidos hay más igualdad, más bienestar y más oportunidades para todas las personas".