UGT-A señala que Andalucía supera la inflación en los convenios colectivos pero alerta de mantener "retos pendientes"

Archivo - Imágenes de recurso de transportistas durante su turno de trabajo. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha elaborado un informe sobre la evolución de la negociación colectiva durante el primer semestre de 2026. El documento, elaborado a partir de datos del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, según el sindicato, subraya la negociación colectiva como "escudo para recuperar el poder adquisitivo" de la clase trabajadora ante "la incertidumbre inflacionista actual". En esta línea, el sindicato ha señalado que Andalucía supera la inflación en los convenios colectivos pero ha alertado de mantener "retos pendientes".

En dicho informe, el sindicato ha destacado que Andalucía cuenta con 562 convenios vigentes que amparan a un total de 1.576.320 personas de 255.082 empresas y que establecen un Incremento Salarial Ponderado (ISP) del 3,08%, situándose por encima de la inflación media registrada hasta mayo, que se sitúa en el 2,78%. De ellos, 450 son revisados y originarios los 112 restantes.

De esta manera, para UGT Andalucía, estos datos confirman que la negociación colectiva "continúa siendo el principal instrumento para garantizar mejoras salariales y defender las condiciones laborales de la clase trabajadora". No obstante, el sindicato ha advertido de que los avances "siguen siendo insuficientes" para recuperar plenamente el poder adquisitivo perdido durante los años de fuerte inflación posteriores a la pandemia.

El informe señala además que, en términos interanuales, en la actualidad hay menos convenios vigentes. Pese a ello, el número de trabajadores amparados por convenio ha aumentado un 23,71% en relación al mismo periodo del año anterior, mientras que las empresas acogidas a convenios vigentes también ha aumentado un 4,48% con respecto a la cifra registrada el pasado año.

En cuanto a la distribución provincial de los convenios, Cádiz, Málaga, Sevilla y Granada han sido las provincias más activas hasta mayo en lo que a negociación colectiva se refiere, con 93 convenios en Cádiz, 88 en Málaga y Sevilla y 80 en Granada. Tras ella se encuentran Córdoba con 55 convenios, Jaén con 48, Córdoba con 46 y Almería con 39, por encima de los convenios de ámbito interprovincial con 25.

En esta línea, el informe destaca a Sevilla por contar con 534.822 trabajadores protegidos por convenio colectivo, un 53,87% más que hace un año.

Además, el sindicato ha subrayado "la necesidad" de avanzar en la reducción de la jornada laboral, ya que actualmente la jornada media semanal pactada en convenio se sitúa en 39,33 horas, "apenas 40 minutos menos que la jornada máxima de 40 horas, lo que demuestra la necesidad de seguir impulsando esta reivindicación tanto en el diálogo social como en la negociación colectiva".

En términos de siniestralidad laboral, UGT-A ha abordado las cláusulas de salud laboral afirmando que, "aunque es cierto que se ha logrado que sea ya una práctica mayoritaria, todavía son algunos los convenios que se firman sin incluir esta cuestión". Según las últimas cifras, 547 de los 562 convenios vigentes en Andalucía hasta mayo de 2026 disponían de esta cláusula, es decir, el 97% de los mismos. En cuanto a su tipología, 448 fueron de empresa y 99 de sector y ampararon a 1.557.543 trabajadores de 255.067 empresas distintas.

A pesar de ello, el informe asegura que, según datos provisionales de la Junta de Andalucía hasta abril de 2026, 47 trabajadores han fallecido en accidentes de trabajo, se han producido 32.951 accidentes con baja y 298 accidentes graves. A este respecto, el sindicato ha subrayado que "cada tres días muere un trabajador en Andalucía y cada cinco minutos se produce un accidente de trabajo en nuestra región".

Otro de los aspectos señalados por el sindicato ha sido la "escasa presencia" de cláusulas de garantía salarial en los convenios colectivos, ya que solo 205 de los 562 vigentes, el 36,48%, incorporan mecanismos que permiten proteger los salarios frente a posibles repuntes de la inflación, dejando "a una parte importante de la población trabajadora sin esa protección".

Por ello, UGT Andalucía ha considerado "imprescindible" extender estas cláusulas a un mayor número de convenios para evitar pérdidas de poder adquisitivo y garantizar que las subidas salariales tengan un "efecto real" sobre las economías familiares. El sindicato ha señalado que la inflación "sigue afectando especialmente a gastos básicos como la vivienda, la energía y la alimentación".

Así, desde el sindicato consideran que "la única forma" para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo es aumentando los salarios y "continuar así mejorando su bienestar", con incrementos salariales por encima de la inflación. Asimismo, defiende la consolidación de una referencia mínima de incremento salarial del 4% para el periodo 2026-2028, en línea con las propuestas sindicales planteadas para la negociación de un nuevo AENC. Estas propuestas contemplan, además, la posibilidad de incorporar incrementos adicionales de hasta un 3% en función de la brecha existente entre el salario medio pactado en convenio y el salario medio del conjunto de la economía, tal y como reza el informe.

Además, para los ugetistas hay diferencia entre los trabajadores regidos por convenios de empresa de los sectoriales, ya que "la gran mayoría" de trabajadores están acogidos por convenios sectoriales --1.511.548 que suponen el 96% de trabajadores con convenios vigentes--, pero hay 64.772 trabajadores --4% de trabajadores con convenios vigentes-- con convenios de empresa cuyos ISP están por debajo del incremento general --2,25% en convenios originarios y 2,01% en convenios revisados--, por lo que aún sigue habiendo un 7,51% de trabajadores que están amparados por convenios con un ISP entre el 0 y el 2%.