UGT-A ve "insuficientes" las plazas para este curso de Personal Técnico en Integración Social en los centros educativos

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sector de Administración Autonómica de UGT Servicios Públicos Andalucía ha criticado la "situación insostenible" en la que se encuentra por la "falta" de Personal Técnico en Integración Social en los centros educativos, dado que el índice de niños diagnosticados con necesidades educativas especiales "va aumentando".

Según ha informado el sindicato en una nota, el Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Administración General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional para crear 150 nuevas plazas de Personal Técnico de Integración Social (PTIS) para el curso escolar 2025-2026 y se adscribirán a los distintos equipos de Orientación Educativa para atender al alumnado de necesidades educativas especiales.

Desde UGT han considerado "insuficientes" estas 150 plazas que se suman a las 3.509 PTIS que han ejercido su labor durante el curso 2024-2025 en las aulas andaluzas, de las que 1.241 corresponden a plazas dependientes de Función Pública. De las 1600 plazas comprometidas por el anterior Consejero de Educación, Javier Imbroda, solo se han creado 100 plazas en 2023, 150 plazas en 2024, es decir un tercio de las mismas. Por ello, UGT ha demandado la totalidad de ellas "para dotar los centros de un servicio educativo indispensable".

Asimismo, UGT-A ha reconocido la labor de este colectivo, ya que, según ha detallado, dan servicio a las personas tanto asistenciales, de apoyo educativo y atención psicosocial, así como mediación comunitaria e inserción ocupacional entre otras; por lo tanto, "el hecho de escatimar en la contratación de estos profesionales vulnera la igualdad de oportunidades a los alumnos con necesidades educativas especiales", ha señalado.

Por otro lado, UGT Servicios Públicos Andalucía junto con las Asociaciones de padres y las Direcciones de los Centros Educativos han comunicado, en numerosas ocasiones, tanto a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional como a Función Pública, la situación que sufren las provincias andaluzas. Ha asegurado que la Junta de Andalucía continúa aumentando la contratación de estos profesionales a través de empresas externas, con contratos precarios, --por horas y atendiendo en algunos casos varios centros educativos a la vez--. "Desde UGT seguimos reiterando la necesidad de aumentar los profesionales que atienden a este alumnado, para darles un servicio público a tiempo completo y de calidad", ha concluido.