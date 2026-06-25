La UJA acerca la actividad investigadora a alumnado preuniversitario con altas capacidades intelectuales

Clausura del programa. - UJA

JAÉN 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Campus Las Lagunillas de la Universidad de Jaén ha acogido la clausura del Programa de Mentorías Universitarias del curso 2025-2026, que tiene como objetivo permitir al alumnado preuniversitario con altas capacidades intelectuales conocer de primera mano la actividad del personal investigador y desarrollar proyectos científicos vinculados a ella.

En esta edición, han participado 26 estudiantes de cuarto de ESO, Formación Profesional y Bachillerato, según ha informado este jueves la institución académica. La iniciativa está promovida por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad en colaboración con la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional,

El acto ha contado con la directora de Secretariado de Atención al Estudiante de la UJA, Nuria Ruiz; la coordinadora del Programa de Mentorías, Teresa Lechuga, y el coordinador del Área de Orientación Vocacional y Profesional de la Delegación, Ildefonso Ortega, que asistió junto a Cristina Ruth Martínez, responsable del Equipo de Orientación Especializado en Altas Capacidades.

Durante la jornada, cinco de los alumnos presentaron de forma amena las investigaciones que han desarrollado a lo largo del curso. Además, expresaron su agradecimiento al equipo de mentores y mentoras por brindarles la oportunidad de acercarse a la ciencia de alto nivel, dejando patente su profunda inquietud intelectual y su talento.

Los investigadores han guiado 16 proyectos con los que se establece una conexión entre dos etapas educativas creando un entorno de enriquecimiento que potencia la creatividad y el desarrollo académico de las futuras generaciones de científicos y humanistas.

"Gracias a estas mentorías, se establece una valiosa conexión entre la etapa preuniversitaria y la superior, creando un entorno de enriquecimiento mutuo que potencia la creatividad y el desarrollo académico de las futuras generaciones de científicos y humanistas", ha asegurado Ruiz.