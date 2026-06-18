La UJA acoge un programa internacional sobre análisis de datos para la inclusión y la diversidad

Participantes en el curso. - UJA

JAÉN 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) celebra durante esta semana la fase presencial de la tercera edición de un programa internacional sobre análisis de datos para la inclusión y la diversidad.

Se trata del Blended Intensive Program (BIP) titulado 'Data analytics for inclusion & diversity', integrado como una Focus Academy dentro de la estructura de la alianza de universidades europeas Neolaia, según ha informado este jueves la institución académica.

Esta iniciativa internacional, promovida y coordinada por profesorado del Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la UJA, tiene como objetivo utilizar la estadística como una herramienta científica para el análisis crítico de datos sobre la inclusión y la diversidad, así como de la toma de decisiones.

En este sentido, el curso combina el aprendizaje 'on line' con una semana de movilidad física en la Universidad de Jaén, que ofrece a los estudiantes la oportunidad de participar en experiencias de aprendizaje innovadoras y con repercusión regional que se enmarquen en uno de los pilares de la alianza Neolaia.

Esta actividad, que se desarrolla hasta este viernes, cuenta como socios con la Universidad de Bielefeld (Alemania), la Universidad de Örebro (Suecia) y la Universidad Stefan Cel Mare, de Suceava (Rumanía), junto con la UJA, y expande el ecosistema de colaboración de la institución universitaria europea, al estar abierto a estudiantes del consorcio de universidades europeas Neolaia y de instituciones socias con acuerdos Erasmus+.

En concreto, participan 17 estudiantes de grado, máster y doctorado de diversas áreas de conocimiento, como matemáticas, sociología, salud y tecnología. Proceden de cinco universidades pertenecientes a la alianza Neolalia: University of Ostrava (Czechia), University of Örebro (Sweden), Siauliai State, University of Applied Sciences (Lithuania), University of Tours (France), además de la propua UJA.

El curso tuvo una fase 'on line' entre el 8 y el 12 de junio, centrada en la preparación teórica, webinars y actividades asíncronas. Esta fase presencial, que comprende sesiones prácticas centradas en la aplicación de diversas metodologías estadísticas para el análisis de datos relacionados con la diversidad y la inclusión, usando el paquete estadístico R, así como actividades socioculturales.