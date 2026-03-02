La UJA acogerá la tercera edición del Congreso Divulgativo sobre Seguridad en el Uso de las TIC y Tecnoadicciones

Cartel de Cibértica. - UJA

JAÉN 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) acogerá los próximos 4 y 5 de marzo la tercera edición de Cibértica, Congreso Divulgativo sobre Seguridad en el Uso de las TIC y Tecnoadicciones.

Es un foro eminentemente práctico que tiene como objetivo aportar conocimiento para "seguir avanzando en la construcción de una ciudadanía digital más segura y saludable", según ha indicado el profesor Juan José Jiménez, responsable del grupo de investigación SAICoG-Salud de la UJA, que lo organiza junto con la dirección de Cibértica 2026.

El encuentro, referente en ciberseguridad, salud digital e innovación tecnológica, tiene un programa diseñado para aportar herramientas prácticas tanto al profesorado, en áreas de valores digitales y prevención de tecnoadicciones, como al alumnado, ofreciendo orientación sobre demandas profesionales en ciberseguridad, captación de talento y reflexión crítica sobre el uso de la tecnología.

Además, cuenta con el espacio Aula Aprende Volando, donde los asistentes podrán participar en talleres prácticos sobre 'hacking' y ciberseguridad, inteligencia artificial y salud digital. A ello se suma una zona expositiva permanente con demostraciones de realidad virtual e IA aplicadas a la sanidad.

Toda la información relativa al programa y a las ponencias del congreso pueden consultarse en la página web www.cibertica.com