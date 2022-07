UJA apuesta por el Campus de Verano GEM como proyecto "estrella" para fomentar vocaciones científicas en chicas

JAÉN, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicerrectora de Comunicación y Proyección Institucional de la Universidad de Jaén (UJA), Eva María Murgado, ha mostrado su deseo de que el Campus de Verano GEM se convierta en el proyecto "estrella" de la divulgación científica de la institución académica, para "concienciar a las chicas de que su talento es clave para el desarrollo de la sociedad".

Así lo ha indicado en la clausura de esta iniciativa en la que han participado 62 niñas, de entre 13 y 18 años, y que durante cinco días han trabajado en ocho proyectos de investigación, mentorizados por 12 investigadoras de la Universidad de Jaén.

Murgado ha felicitado a la organización del proyecto Campus de Verano GEM y ha insistido en que la UJA, al ser "un centro de investigación referente en la provincia en todas las áreas del conocimiento", debería consolidar este proyecto, para que se convierta en "estrella en el ámbito de la divulgación en nuestra Universidad".

A la vez, ha invitado a las jóvenes a concienciarse de que su talento es "fundamental para el desarrollo de la sociedad. Los chicos y las chicas sois claves, vuestros talentos son claves, para dar respuesta a los desafíos de la sociedad".

GEM 2020-2022 (Empower Girls to Embrace their Digital and Entrepreneurial Potential) es un proyecto piloto cofinanciado por la Unión Europea, en el que participan once instituciones europeas, entre ellas la UJA como única universidad española, cuyo objetivo principal es fomentar el interés de las chicas en temas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (Steam) y Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), e inspirarlas a elegir carreras emprendedoras en estos campos.

Para lograr este objetivo, el consorcio del proyecto organiza campamentos de verano gratuitos para niñas de entre 14 y 18 años y establece una amplia red de escuelas, instituciones de educación superior, empresas y responsables políticos, apoyando así a las niñas en la consecución de estas carreras.

Con anterioridad a la clausura, las chicas presentaron el proyecto de investigación, vinculado a cada uno de ocho ocho talleres que se han celebrado. Las participantes en GEM mostraron sus habilidades de presentación y comunicación en la Conferencia Final GEM de puertas abiertas, donde disfrutaron de una charla a cargo de una mujer de reconocido prestigio en el área científica y educativa como es Águeda Gras-Velázquez, astrofísica y directora de Scientix.