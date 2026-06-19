La UJA asegura que "no va a despedir a ningún trabajador" y alude a "medidas organizativas internas"

Campus de Las Lagunillas. - UJA

JAÉN 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) ha afirmado que "no va a despedir a ningún trabajador, ni se va a rescindir contrato alguno". "Vincular las medidas organizativas internas con supuestos despidos y destrucción de empleo carece por completo de fundamento real y solo genera una alarma social infundada e innecesaria", ha destacado.

Un mensaje que ha trasladado "de forma categórica" a través de un comunicado del rector, Nicolás Ruiz, después de que el sindicato CCOO haya advertido de la "eliminación de 100 puestos de trabajo de profesorado" para el próximo curso.

Frente a ello, la UJA ha apuntado que, "como ocurre al inicio de cada ejercicio académico y de acuerdo con la normalidad institucional, se procederá a la contratación del personal sustituto que resulte necesario para cubrir las bajas y las necesidades docentes que se identifiquen para el próximo curso".

"Es un procedimiento ordinario y perfectamente reglado; una operativa que se lleva aplicando desde hace décadas, no solo en la Universidad de Jaén sino también en la gran mayoría de las universidades públicas españolas", ha señalado.

Ha precisado, además, que estas contrataciones se aprueban en el seno del Consejo de Gobierno, máximo órgano de gobierno de la Universidad, al igual que el Plan de Organización Docente (POD) y sus criterios de elaboración.

"Es decir, las medidas impulsadas no corresponden a una imposición unilateral del Rector y de su Equipo de Gobierno. Las modificaciones en los criterios del POD fueron debatidas y aprobadas formalmente de manera mayoritaria por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén", ha explicado.

CONTENCIÓN DE GASTO Y RESPONSABILIDAD

Al hilo, ha defendido que las medidas adoptadas se alinean con "la necesaria contención del gasto de personal" y, por lo tanto, suponen un "ejercicio de responsabilidad institucional". Persiguen "cuatro objetivos estratégicos", comenzando por "garantizar la estabilidad y sostenibilidad económica a largo plazo" de la UJA, "adaptándonos estrictamente a las exigencias que impone la legislación vigente".

También busca "blindar de forma efectiva el derecho a la estabilización y a la promoción del Personal Docente e Investigador (PDI)"; "avanzar de manera decidida en la reducción de la temporalidad", dando cumplimiento a lo dispuesto en la LOSU para converger de manera progresiva hacia el límite máximo del 8 por ciento y "cumplir la legalidad", en particular las directrices de la LOSU y de la Ley de Universidades para Andalucía (LUPA).

"Como servidores públicos, hay que recordar que el cumplimiento de la norma no es una opción de gestión, sino una obligación ineludible. Cualquier gestor público debe obrar con responsabilidad patrimonial y jurídica, anteponiendo los intereses generales de la institución y el acatamiento de la legalidad vigente a cualquier interés, deseo o aspiración individual o colectiva que se sitúe al margen del marco normativo", expone el rector.

Por otro lado, ha asegurado que "ningún profesor de la Universidad de Jaén impartirá una carga docente superior a la que por ley le corresponda según su categoría profesional".

INSUFICIENCIA FINANCIERA

Ruiz ha considerado que este debate no se puede desgajar de la realidad presupuestaria actual. "Como he denunciado en numerosas ocasiones, la Universidad de Jaén atraviesa una complicada situación económica provocada por la insuficiencia financiera derivada del incumplimiento del modelo de financiación por parte de la Junta de Andalucía", ha añadido.

Este escenario "restrictivo" obliga a gestionar desde hace varios años bajo una "economía de subsistencia". Por responsabilidad, ante esta coyuntura, resulta obligatorio priorizar y dimensionar el alcance de las actuaciones universitarias.

"La realidad presupuestaria actual impide que se puedan mantener determinadas reducciones o minoraciones en el encargo docente. Esta racionalización del gasto de personal es aún más necesaria si consideramos el notable incremento de la edad media de nuestra plantilla y la necesidad de articular un relevo generacional ordenado y con plenas garantías de futuro para nuestra institución", ha declarado.

ESTABILIZACIÓN Y PROMOCIÓN

Por otra parte, frente a las acusaciones de precarización, ha apuntado que los hechos demuestran que la UJA está "inmersa en un ambicioso proceso de estabilización y promoción de su personal, quizás el más potente de los últimos años".

Una hoja de ruta que se articula sobre varios ejes, como el Plan para Profesorado Sustituto, "en fase de negociación" y que permitirá atajar la temporalidad estructural. Se ofrecerá la oportunidad de estabilización en los próximos tres años a todo el profesorado sustituto doctor, a tiempo completo, que acredite una determinada antigüedad en la UJA.

A ello ha sumado que ya se ha aprobado el marco de estabilización dirigido al profesorado asociado laboral y al profesorado asociado CIS (concierto con las instituciones sanitarias).

En cuanto a los planes de promoción a los cuerpos docentes universitarios, se procederá a la convocatoria inmediata de concursos de promoción para todo el profesorado titular de universidad que cuente con la acreditación a catedrático de universidad, replicando el procedimiento ya ejecutado para el paso de profesorado laboral acreditado a profesorado titular de universidad.

Así las cosas, ha incidido en que el futuro y el crecimiento de la UJA exigen una doble responsabilidad. Por un lado, continuar exigiendo de manera decidida a la Junta el cumplimiento íntegro del modelo de financiación acordado y de todos los compromisos firmados con el sistema universitario público andaluz.

Por otro, "aplicar de puertas hacia dentro un ejercicio de corresponsabilidad con la ejecución de medidas de optimización, racionalización y eficiencia del gasto público, tanto en el capítulo de personal como en el de bienes y servicios".

"Solo desde una economía saneada y sostenible, la UJA podrá seguir creciendo y dando la respuesta académica, científica, tecnológica y cultural que legítimamente demanda y merece la provincia de Jaén", ha concluido.