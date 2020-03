La UJA avanza en el proyecto para mejorar la atención a mujeres inmigrantes y refugiadas víctimas de violencia de género

JAÉN, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) ha informado de que el proyecto 'Net-Care: Networking and Care for Migrant and Refugee Women' avanza en su desarrollo con el objetivo de optimizar recursos y actuaciones profesionales dirigidas a la intervención con mujeres, menores inmigrantes y personas refugiadas y solicitantes de asilo víctimas de violencia de género.

Hasta la fecha, se ha detectado una necesidad generalizada de revisar normativas y ciertas prácticas, así como de reducir procesos burocráticos, ya que existen muchas cuestiones que prácticamente no se pueden solucionar o resultan dificultosas a la hora de atender a mujeres, menores inmigrantes y refugiados víctimas de violencia de género.

La mediación cultural es una de las principales bases sobre las que se sustenta 'Net-Care', sin embargo, es un aspecto que se ve mermado debido a la falta de recursos materiales y humanos. Por eso resulta tan importante el hecho de aumentarlos y formar a profesionales en este ámbito para que no existan barreras de tipo cultural.

Financiada por la Unión Europea, dentro de la Dirección General de Justicia y Consumidores, esta investigación cuenta con un total de siete socios de tres países (Italia, Grecia y España), bajo la coordinación general de OXFAM Italia, siendo la UJA la única universidad que participa y, junto con la Asociación por el Empleo y la Integración Social (ASEIS), las dos únicas entidades españolas presentes.

Beatriz Montes Berges y María Aranda López, profesoras del Departamento de Psicología de la UJA, son las coordinadoras del proyecto en la Universidad de Jaén y, a partir del lanzamiento del mismo, el siguiente paso ha sido la constitución de grupos focales de trabajo para recopilar información para analizar qué necesidades y dificultades existen a la hora de atender al colectivo de población objeto del proyecto.

"Una vez que esa información está definida, el siguiente paso es coordinar las necesidades que surgen a partir de ella, de ahí que sea necesario celebrar nuevas reuniones de coordinación a partir del mes de marzo", ha señalado Beatriz Montes. El contenido servirá como base para crear el material formativo para hacer cursos profesionalizantes de mediadores y mediadoras culturales.

El objetivo final es intentar establecer un protocolo de actuación común y crear un curso de formación de mediadores culturales, tanto presencial como online. El proyecto 'Net-Care' surgió con la intención de poner a disposición de servicios sanitarios, sociales y legales la creación de una red de trabajo, a través de la cual se elaborará una lista de profesionales clave implicados en los tres países.

En cada uno de ellos se seleccionará una serie de personas que actuarán como mediadores culturales, que se entrenarán en la intervención óptima en casos variados de violencia de género, incluyendo antitráfico y violencia sexual, siempre comenzando a partir de la detección de las necesidades de las víctimas y siguiendo un procedimiento confidencial y definido en común siguiendo la normativa internacional de protección.