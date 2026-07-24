La UJA consolida a La Carolina (Jaén) como "espacio de vanguardia y pensamiento crítico" con sus Cursos de Verano

Clausura de los Cursos de Verano de La Carolina - UJA

JAÉN 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) ha clausurado este viernes los XXVI Cursos de Verano Intendente Olavide en el municipio de La Carolina (Jaén), una cita estival que, en palabras del vicerrector de Formación Permanente, Tecnologías Educativas e Innovación Docente de la UJA, Francisco Roca, consolida a la localidad "año tras año, como un espacio de vanguardia y pensamiento crítico indispensable dentro de nuestra Red UJA-Municipios".

En la clausura de los cursos, Roca ha destacado el "rigor, calidad y máxima vigencia de su oferta académica", que ha puesto el broche final a unos días de "intenso trabajo intelectual y debate compartido". Asimismo, ha reafirmado el "compromiso irrenunciable" de la institución académica con la formación permanente y el desarrollo territorial, sociocultural y económico de la provincia de Jaén.

El acto de clausura ha contado con la participación del alcalde de La Carolina, Cristóbal Pérez; el responsable de Gestión Estratégica de Caja Rural de Jaén, Luis Jesús García-Lomas; y la delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Ana Belén Mata, quien ha sido la encargada de ofrecer la conferencia de clausura.

Durante su intervención, el vicerrector ha agradecido la "alianza estratégica" que sustenta estos cursos, agradeciendo el respaldo de la Junta de Andalucía, del Ayuntamiento de La Carolina y de Caja Rural de Jaén, a la que ha definido como un "aliado indispensable cuyo mecenazgo y compromiso con el progreso de nuestra tierra son el motor que nos permite seguir impulsando el talento jiennense".

Roca ha concluido señalando que, en una sociedad globalizada y competitiva, la formación permanente es "la herramienta más potente para generar empleo de calidad y hacer provincia".

La presente edición de los cursos de verano, organizados junto al Ayuntamiento de La Carolina y con el apoyo de Caja Rural de Jaén, se ha desarrollado del 15 al 24 de julio a través de tres propuestas formativas.

La primera de ellas, celebrada del 15 al 17 de julio, ha sido la segunda edición de 'La neurociencia de la magia y el ilusionismo aplicada a la comunicación'. Dirigido por Pedro Antonio García Ramiro y Natividad García Ramiro, este curso ha fusionado ciencia y arte escénico con el objetivo de descifrar la atención humana y transformar la comunicación pública e institucional en mensajes memorables.

Posteriormente, del 20 al 22 de julio, se ha impartido el curso 'Entorno y vida digital. Lo que nos da y lo que nos quita', bajo la dirección académica de María Villa Carpio Fernández y la codirección de Luis Joaquín García López y Lourdes Espinosa Fernández, del Departamento de Psicología de la UJA.

Esta acción ha abordado los desafíos de la era hiperconectada, analizando fenómenos como el tecnoestrés o la ansiedad, y ofreciendo herramientas de prevención y detección temprana a familias y educadores.

Finalmente, el programa ha completado su oferta con el taller 'Vanguardia Empresarial: Emprende con IA. Transforma tu negocio con Inteligencia Artificial', dirigido por Eugenio Martínez Cámara y Luis Alfonso Ureña López, desde el Centro de Estudios Avanzados en TIC. Esta iniciativa ha buscado democratizar el uso de la IA generativa, capacitando a pymes y autónomos locales para optimizar procesos, reducir costes y liderar la transformación digital.