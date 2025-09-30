La UJA destaca el papel clave de la universidad en la inteligencia artificial como motor de transformación social en Jaé

JAÉN 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Jaén (UJA), Nicolás Ruiz, se ha referido al papel que la Universidad está llamada en relación a la Inteligencia Artificial (IA), "sobre todo en territorios como el de Jaén, donde debemos y queremos asumir un mayor protagonismo como instrumento de transformación social".

Así lo ha expuesto en el preámbulo de la conferencia que ha acogido el Teatro Cervantes de Linares este martes, titulada 'La revolución de la IA: adaptase y liderar desde un mundo constante', que ha impartido el doctor Omar Hatamleh, referente en el campo de la IA, y que ha organizado la Fundación José Luis Martín López.

En este contexto, ha asegurado que son "conscientes del potencial que tienen las nuevas tecnologías digitales, que debe traducirse en soluciones reales para la gente, desde la modernización del sector agroalimentario, en general, y del oleícola, en particular hasta la mejora de la salud y el bienestar de la ciudadanía, sólo por citar algunas aplicaciones prácticas".

En este sentido, ha destacado el posicionamiento que tiene la UJA en el campo de la IA, donde según el ranking 'Best Global Universities' se sitúa entre las 175 mejores universidades del mundo, siendo la tercera de España, tan solo por detrás de la Universidad de Granada (UGR) y la Universidad del País Vasco.

Asimismo, ha destacado que la UJA es una de las cuatro universidades españolas que participan en la estrategia nacional para generar una infraestructura pública de modelos de lenguaje, estando involucrada en la creación de un ChatGPT en castellano.

Además, Ruiz se ha referido al ámbito de la industria de la Defensa, un ecosistema que se está generando en Jaén y que tiene como uno de sus pilares la IA, que "va a demandar mucho talento y mucha innovación tecnológica, en colaboración con otras universidades, instituciones y empresas punteras ligadas a ese sector".

Al hilo de lo anterior, ha destacado que la universidad está renovando y ampliando su oferta de títulos oficiales, con la incorporación del Grado en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad en el Campus de Jaén. Además, en los próximos dos cursos, se pondrán en marcha el Grado en Industria Digital y el Grado en Ingeniería y Sistemas de Datos y Matemáticas en el Campus de Linares.

Asimismo, ha valorado la reorientación y fortalecimiento de las estructuras de investigación, así como la creación de un centro de supercomputación integrado en los Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación, que brindará soporte tanto a la comunidad universitaria como a empresas que lo requieran.

"La IA, bien entendida e implementada, no sustituye el pensamiento, sino que lo potencia. Cuando se pone al servicio del aprendizaje, de la equidad y del bien común, es una herramienta transformadora y profundamente humana. La IA no puede quedarse en los laboratorios. Debe propiciar el bienestar de las personas, la mejora de los servicios y el impulso del tejido productivo", ha concluido el rector.

Junto al Rector de la UJA, han intervenido previamente en el acto el presidente de la Fundación JLML, José Luis Martín López, y la alcaldesa de Linares, Auxiliadora del Olmo. En la conferencia, Omar Hatamleh ha explorado cómo la IA está transformando el futuro de la sociedad, la industria, la economía global y la humanidad misma.

El doctor Hatamleh es un reconocido líder global en IA y autor de múltiples libros sobre el tema. Actualmente, es el director de IA en el Centro de Vuelo Espacial Goddard (EEUU) donde lidera la iniciativa 'NASA 2040 AI Track. Esta busca integrar soluciones avanzadas de IA en futuras misiones espaciales'.

Hatamleh está considerado un líder intelectual global en IA e innovación y ha sido reconocido como uno de los cien principales líderes de pensamiento global en este campo por Thinkers360. También es asesor de IA para las Naciones Unidas.