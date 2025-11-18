La UJA difunde con la 'Semana de la alianza Neolaia' las oportunidades de este espacio universitario transnacional

José Ignacio Jiménez, Nicolás Ruiz y Beatriz Valverde en la presentación de la 'Semana de la alianza Neolaia'. - UJA

JAÉN 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén celebra hasta el viernes la 'Semana de la Alianza Neolaia' para difundir las oportunidades que ofrece este espacio transnacional del que la UJA forma parte junto a otras ocho universidades jóvenes de Europa.

De este modo, esta iniciativa pretende contribuir a la promoción y sensibilización entre las personas que han participado o participan en las actividades de esta alianza (que coordina la UJA y tiene una financiación global de 14,4 millones de euros) y quienes desean sumarse a su nueva etapa.

Las jornadas comenzaron este lunes con la presentación de la nueva web interna de la alianza, por la que pudo navegar el rector, Nicolás Ruiz, junto con el vicerrector de Internacionalización, José Ignacio Jiménez, y la directora de Secretariado para Universidades Europeas, Beatriz Valverde, según ha informado la UJA.

"Esta nueva web está concebida para dar a conocer, de manera efectiva, rápida y ordenada, todas y cada una de las oportunidades que el proyecto Neolaia y la propia alianza, a través de sus instituciones, ofertan", ha explicado Jiménez.

Se trata de una página "concebida para promocionar de forma abierta las distintas oportunidades de la alianza destinadas a cada uno de los colectivos de la comunidad universitaria y diseminar las actividades de forma ágil y transparente".

De esta manera, se quiere contribuir a "construir ese campus transnacional que Neolaia representa y que pretende transformar las universidades y hacerlas más internacionales, más globales y más diversas". "Para preparar a nuestro estudiantado, a nuestro personal docente e investigador (PDI) y a nuestro Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (Ptgas) para los retos y oportunidades del futuro", ha añadido.

El vicerrector de Internacionalización ha señalado que, una vez llegados casi al ecuador de la ejecución del proyecto, es hora de hacer un balance de esta fase inicial, para dar conocer el estado de las oportunidades de la alianza, así como todo aquello que se ha ido construyendo.

"Aspiramos a que toda la comunidad universitaria se beneficie y empiece a vivir Neolaia como su alianza, su universidad transnacional", ha dicho. En este sentido, el objetivo de la 'Semana de la alianza Neolaia' es fomentar "un espacio de debate, reflexión conjunta y un foro para resolver todas las dudas que se planteen sobre las iniciativas específicas para el PDI, el PTGAS y el estudiantado", desde el convencimiento de que pertenecer a este proyecto es "una oportunidad de cambio profesional, personal e institucional".

PROGRAMA

Tras el acto de presentación, la jornada continuó con una mesa redonda con entidades asociadas titulada 'Neolaia y el territorio. Innovación, inclusión y talento para responder a los retos regionales', con Antonio Castillo, jefe de Sección de Proyectos Europeos de la Diputación de Jaén, y Elena Sánchez, directora del Área de Tecnología de Macrosad.

Igualmente, se presentó el Libro blanco de política lingüística de la Alianza Neolaia, a cargo de María Luisa Pérez, líder del paquete trabajo 'Hacia una universidad europea plurilingüe e intercultural'. Por último, se abordaron las oportunidades para el PTGAS dentro de este proyecto.

Las jornadas continúan este martes, analizando las oportunidades para el PDI. También está previsto el lanzamiento del 'Neolaia Open Science Hub', con la participación de Bienvenida Gilbert, delegada del Paquete de Trabajo de Open Science de la Alianza Neolaia.

La jornada se completará con charlas sobre 'Ciencia abierta en la biblioteca de la UJA', a cargo de su director, Sebastián Jarillo; sobre 'Ciencia ciudadana en la UJA', con Alicia Barea, de la UCC+i, y la presentación de la Oficina de Ciencia Ciudadana de Andalucía, con una sesión de 'networking' con la participación por parte de Fundación Descubre de Teresa Cruz y Silvia Alguacil.

Las actividades del miércoles estarán centradas en el estudiantado de la UJA, que podrá conocer qué ofrece la alianza a través de distintos estands informativos ubicados en los aularios B4 y A4, donde también se podrá visitar una exposición fotográfica sobre universidades y ciudades que forman parte de Neolaia.

El jueves se darán a conocer testimonios de estudiantado y experiencias de PDI en torno a Neolaia. Se celebrará la actividad 'Creando comunidad Neolaia', como espacio para reunir a quienes ya viven la experiencia y a quienes desean involucrarse, y se emitirá un programa especial de UniRadio con protagonistas de la semana.

Por último, el viernes, las actividades se trasladarán al Campus de Linares, donde se analizarán de nuevo las posibilidades y oportunidades que ofrece Neolaia y se volverá a hablar de 'Ciencia Ciudadana'. El programa completo de esta semana puede consultarse en la página web del Vicerrectorado de Internacionalización.

ALIANZAS EUROPEAS

Las alianzas de universidades europeas son iniciativas complejas financiadas por la Comisión Europea que arrancaron en 2019. A través de las distintas convocatorias, se han alcanzado las 65 alianzas financiadas, que incluyen a más de 400 universidades colaborando para transformar el espacio de educación superior europeo.

Entre ellas, se encuentra Neolaia, de la que forma parte la UJA junto a otras ocho universidades jóvenes europeas: Ostrava (República Checa), Suceava Stefan cel Mare (Rumanía), Bielefeld (Alemania), la Estatal de Ciencias Aplicadas Siauliai (Lituania), Örebro (Suecia), Salerno (Italia), Tours (Francia) y la Universidad de Nicosia (Chipre).

"Cada alianza aspira a construir un campus transnacional que no solo transforma nuestra oferta académica o nuestros esquemas de movilidad, sino que pretende que la internacionalización se inserte de manera natural en todas las actividades de nuestra universidad", ha declarado el vicerrector de la UJA.