La UJA expresa su pesar por la muerte de la estudiante hallada sin vida en Gerena (Sevilla) y ofrece apoyo psicológico

Agentes de la Guardia Civil en el lugar de los hechos donde se han localizado los cuerpos sin vida de dos personas. - Rocío Ruz - Europa Press

JAÉN 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) ha expresado este viernes su pesar por el fallecimiento de una estudiante de primer curso del Grado en Psicología, hallada sin vida en una vivienda de la localidad sevillana de Gerena (Sevilla) junto a su padre. Asimismo, ha puesto a disposición de sus familiares y personas allegadas apoyo psicológico a través de su Gabinete de Psicología.

A través de un comunicado, la comunidad universitaria ha mostrado su consternación ante lo sucedido y ha trasladado sus condolencias y solidaridad a los familiares, amistades y personas allegadas a la joven. Asimismo, ha reiterado su rechazo a cualquier forma de violencia, especialmente la ejercida contra las mujeres.

Por otro lado, la UJA ha informado de que su Gabinete de Psicología ha puesto a disposición de las personas cercanas a la estudiante, así como de cualquier miembro de la comunidad universitaria que lo requiera, apoyo y atención psicológica.

La Guardia Civil recibió el aviso del hallazgo de dos personas fallecidas en interior de una vivienda en la citada localidad a las 15,00 horas de este viernes. Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas en servicio, que confirmaron el fallecimiento de ambos.

Tras el hallazgo, la Central Operativa de Servicios activó al Equipo de Policía Judicial, que se ha hecho cargo de una investigación. Fuentes del Instituto Armado han precisado a esta agencia que, por el momento, se ha descartado que el caso esté relacionado con un posible episodio de violencia de género o de violencia vicaria, si bien continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias que rodean el suceso.