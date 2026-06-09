La UJA y el Hospital de Jaén intercambian ideas en unas jornadas bajo el lema 'Compromiso por la salud'

Inauguración de las jornadas con las intervenciones del rector, Nicolás Ruiz; la vicerrectora de Enseñanzas Oficiales, Hikmate Abriouel; la gerente del Hospital Universitario de Jaén, Mª Belén Martínez; y Sarah Ellis Biel, directora de Fibao - UJA

JAÉN 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) y el Hospital Universitario de Jaén (HUJ) han celebrado una jornada conjunta bajo el lema 'Compromiso con la salud', que reúne a ponentes del ámbito universitario y asistencial, con el que objetivo de intervcambiar ideas.

Con esta iniciativa, el rector, Nicolás Ruiz, ha apuntado que ambas instituciones reafirman su alianza como "un binomio indispensable que entiende que la salud pública y el conocimiento científico siempre deben caminar de la mano". En su intervención, el rector ha afirmado que para la UJA la salud no es solo un área de formación e investigación, sino "un deber ético con la sociedad de Jaén".

Asimismo, se ha referido a los objetivos como es consolidar una alianza estratégica entre ambas partes, reforzando y estrechando los lazos entre la UJA y el HUJ, con un intercambio del talento y e ideas constantes. También, impulsar la transferencia real del conocimiento, "para que la ciencia no se quede en el laboratorio". En este sentido, el Rector ha destacado la labor de la Fundación Fibao como "potente catalizador y lubricante para favorecer este esfuerzo compartido".

En tercer lugar, se ha referido al objetivo de garantizar una formación "rigurosa, de calidad y conectada con la realidad asistencial", lo que a su juicio pasa inexorable por ofrecer títulos de excelencia y adaptar las enseñanzas a las demandas reales del sistema sanitario.

Como ejemplo de esta apuesta por la formación integral y efectiva, Ruiz ha aludido a la inminente puesta en marcha del nuevo Centro de Simulación Clínica Avanzada de la UJA. Este recurso permitirá al estudiantado entrenarse en entornos seguros, recreando situaciones críticas complejas para "garantizar la máxima eficacia en su futuro desempeño y una mayor seguridad para el paciente".

Por último, como cuarto objetivo está el de reafirmar el compromiso social con la provincia de Jaén y con "la mejora de la calidad de vida, la salud y el bienestar de la sociedad jiennense".

El acto inaugural ha contado además con las intervenciones de la vicerrectora de Enseñanzas Oficiales, Hikmate Abriouel; la gerente del Hospital Universitario de Jaén, María Belén Martínez; y Sarah Ellis Biel, directora de Fibao. Todas ellas han destacado el valor de la cooperación entre las instituciones académicas y sanitarias para afrontar los retos presentes y futuros del sistema de salud.

En concreto, María Belén Martínez ha subrayado que esta jornada constituye "un ejemplo del valor que tiene la colaboración entre instituciones para generar conocimiento y transformarlo en mejores resultados en salud para la ciudadanía".

Por su parte, Hikmate Abriouel ha indicado que esta jornada nace como fruto de la pasada 'I Jornada UJA-Atención Primaria' "que demostró su éxito al impulsar la matriculación de médicos residentes en programas de doctorado de la UJA, abriendo un camino apasionante hacia la investigación clínica".

Asimismo, ha recalcado que, en la Universidad de Jaén, el compromiso con la formación se ha reforzado notablemente con el reciente Grado en Medicina y las nuevas infraestructuras. "Sin embargo, para alcanzar la máxima calidad, la implicación del personal sanitario es indispensable.

Tras la inauguración, Ana María Montoro Pérez, directora de Enfermería del Hospital Universitario de Jaén, ha ofrecido la conferencia inaugural titulada 'Hacia un abordaje integral del paciente: innovar desde la empatía para transformar la salud'.

Posteriormente se ha desarrollado la mesa redonda 'Del laboratorio a la consulta: el reto de la investigación aplicada en la práctica clínica actual'. Otra de las ponencias ha sido 'El futuro de la formación en Ciencias de la Salud en la UJA', a cargo de la propia Hikmate Abriouel y el director del Departamento de Ciencias de la Salud, Nabil Benomar.

La última de las ponencias ha sido 'Investigación y transferencia de conocimiento: puentes entre la Universidad y el sistema sanitario', a cargo de Mª Luisa Cañabate, gestora de investigación de la UJA, y Verónica Rodríguez, técnica de gestión de investigación en Fibao-Jaén.

Una visita a los Servicios Técnicos de Investigación y al Edificio A0 de Ciencias de la Salud de la UJA cierran la jornada, organizada por el Vicerrectorado de Enseñanzas Oficiales y el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia del Conocimiento de la UJA.