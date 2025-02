La UJA (Jaén) determina 14 indicadores de riesgo de instrumentalización de menores en contextos de violencia de género

JAÉN 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Departamento de Psicología de la Universidad de Jaén (UJA) han desarrollado un índice que evalúa el riesgo de instrumentalización de los menores en contextos de violencia de género. "Esta investigación surge por las carencias detectadas en la atención de casos relacionados con violencia de género, en la que los hijos e hijas son instrumentalizados por los agresores, sean sus padres biológicos o no, para hacer daño a la madre".

Así lo explica la catedrática de Psicología Social de la UJA Esther López Zafra, responsable de la investigación junto al doctor y experto en Psicología Jurídica y Forense, José Carlos Ríos, en colaboración con el jefe de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno, Juan Manuel Alarcón, como informa la institución académica en un comunicado.

"En la actualidad, existe un indicador genérico para este tipo de situaciones, en las que solo se tiene en cuenta si hay menores presentes, pero es necesario profundizar más en la situación", señala Esther López Zafra. En ese sentido, el objetivo de la investigación se centra en determinar qué indicadores de riesgo deben abordar los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado cuando se enfrentan a una llamada de emergencia relacionada con violencia de género en la que hay menores presentes.

El estudio se llevó a cabo mediante entrevistas y grupos de discusión con la participación de más de 60 profesionales que trabajan directamente con casos de violencia de género y sus víctimas. Formaron parte de ellas tanto miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, como personal de atención socio-comunitaria. El resultado de la investigación es la elaboración del denominado Índice de Riesgo de los Menores a ser Instrumentalizados (IRMI).

Dicho índice está formado por un conjunto de 14 ítems que recoge diferentes indicadores de riesgo a valorar ante posibles situaciones de violencia vicaria. En concreto, se evalúa la afectación física, psicológica, cognitiva y emocional de los menores a través de las señales que ofrecen y del análisis de su entorno. "Es necesario prestar más atención a la evaluación del riesgo que tienen los niños y niñas instrumentalizados a través de indicadores específicos", subraya Esther López Zafra.

"Este índice puede ayudar a los profesionales a detectar y prevenir posibles situaciones en las que podría dañarse a los menores, y a concienciar a las instituciones para destinar medios a atender no solamente a las víctimas, sino también a los menores, ya reconocidos como víctimas directas en la ley, gracias a investigaciones como ésta", añade.

Este trabajo ha sido publicado por la prestigiosa revista The European Journal Of Psychology Applied to Legal Context y se enmarca en el proyecto 'Análisis de la violencia vicaria en la provincia de Jaén: propuesta de protocolo de evaluación del riesgo psicosocial y forense', financiado por el Instituto de Estudios Giennenses (IEG).