La UJA ofrece formación intensiva en lengua y cultura española a una treintena de estudiantes extranjeros

Inauguración del XI Programa de Verano de Inmersión Lingüística y Cultural en Español. - UJA

JAÉN 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Estudios Avanzados en Lenguas Modernas (Cealm) de la Universidad de Jaén imparte la undécima edición del Programa de Verano de Inmersión Lingüística y Cultural en Español, en el que participa una treintena de estudiantes extranjeros.

Este curso supone "un ejemplo más del fuerte compromiso de la UJA con la internacionalización y la difusión de la lengua y la cultura españolas", según ha valorado el vicerrector de Internacionalización, José Ignacio Jiménez.

Así lo indicó en el acto de inauguración, celebrado en el salón de actos del Colegio Mayor Domingo Savio y que también contó con la directora del Cealm, María Belén Díez, y la coordinadora del programa, Alicia Arjonilla, según ha informado este viernes la UJA.

En concreto, esta formación se extenderá hasta el próximo 17 de julio y este año acoge un grupo de 30 estudiantes procedentes de Palestina, Ucrania, Túnez, Polonia, Alemania y Francia.

A lo largo de cuatro semanas, asistirán a un curso intensivo de lengua y cultura españolas de 80 horas de duración en el que, mediante la participación colaborativa en proyectos y actividades de inmersión lingüística, perfeccionarán su competencia comunicativa en español mientras disfrutan de la rica oferta cultural que ofrece Jaén.

El programa incluye también varias sesiones prácticas de preparación para el examen de acreditación del dominio del español Siele Global, que tendrá lugar el 17 de julio en el Campus Las Lagunillas.

Para fomentar la inmersión cultural de los participantes, el Cealm ha preparado un "atractivo programa de actividades que les permitirá sumergirse de lleno en la cultura local y descubrir el rico patrimonio monumental, histórico y gastronómico de la ciudad".

La agenda incluye una visita guiada por el centro histórico, la Catedral, el Palacio de la Diputación y los Baños árabes, así como actividades educativas en el Centro de Dinamización Turística de Jaén y en el Museo Íbero, la realización de compras en el mercado de abastos y en el comercio local y una degustación de aceites y productos de la provincia, entre otras.