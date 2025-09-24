La UJA participa en la reunión de universidades con el Gobierno para impulsar alojamientos de estudiantes

JAÉN 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz, ha asistido este miércoles en Madrid a la reunión de trabajo de las ministras de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, con representantes de las universidades públicas españolas para impulsar la creación de alojamientos para estudiantes.

Durante el encuentro, ambas ministras han trasladado la voluntad del Gobierno de España para seguir trabajando de la mano de las universidades públicas españolas con el objetivo de hacer realidad el derecho a una vivienda del estudiantado, la comunidad educativa y la comunidad científica.

Asimismo, se ha abordado la posibilidad de impulsar un plan de prospección conjunto entre universidades, comunidades autónomas y ayuntamientos, que permitiría identificar de manera coordinada los suelos públicos disponibles y evaluar su potencial para el desarrollo de vivienda o alojamientos asequibles, especialmente dirigida a estudiantes y personal investigador.

La Universidad de Jaén tiene sobre la mesa dos proyectos para la construcción de dos residencias universitarias, una en el casco antiguo de la capital jiennense y otra en uno de los edificios de la antigua Escuela Politécnica Superior de Linares.

A la reunión también han asistido el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas; el secretario general de Universidades, Francisco García; el presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Manuel Illueca; la presidenta de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), Eva Alcón; así como representantes de representantes de 44 universidades públicas.