La UJA prevé licitar "en breve" la construcción de la residencia universitaria en la plaza de Santiago

Archivo - El rector de la UJA, Nicolás Ruiz, y el alcalde de Jaén, Julio Millán (c), en una visita al solar de la plaza de Santiago en mayo de 2025. - UJA - Archivo

JAÉN 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) prevé licitar "en breve" la construcción de la residencia universitaria en la plaza de Santiago, un proyecto que impulsa por la vía de colaboración público-privada en un solar cedido por el Ayuntamiento.

Una estimación que han trasladado a Europa Press fuentes de la institución académica, desde la que se ha explicado que la documentación necesaria para la licitación "ya está en manos del área de Contratación" de la UJA.

"La idea es publicar en breve la licitación de esta iniciativa público-privada (concesión de obra) en la Plataforma de Contratación del Sector Público", han señalado.

La UJA ha precisado, además, que se ha descartado la posibilidad planteada inicialmente de pedir el aumento de la edificabilidad y, "finalmente, el proyecto se desarrollará respetando la edificabilidad máxima actual de la parcela, que es de 3.000 metros cuadrados sobre rasante".

En este sentido, ha apuntado que no se va a solicitar "ningún incremento al Ayuntamiento" en este solar aledaño al refugio antiáreo, "ya que el desnivel natural del terreno permite aprovechar zonas que no computan como edificabilidad".

Manteniendo esa edificabilidad, se calcula que "se podrán alcanzar las 150 plazas de alojamiento para estudiantes". Además, se contempla la construcción de una planta semisótano que tendrá unas 60 plazas de aparcamiento.

"Tanto desde la UJA, como de forma conjunta con el Ayuntamiento, esperamos que este modelo de concesión, que se plantea para un periodo de 40 años, resulte atractivo y haya varias empresas que se animen a licitar el proyecto", han indicado desde la Universidad jiennense.

Con él, se quiere dar respuesta a una "necesidad", puesto que el colegio mayor y el edificio de alojamientos de la Universidad de Jaén suman cerca de 400 plazas y cada año las solicitudes que se reciben superan las 800, según indicó el rector, Nicolás Ruiz, en marzo de 2025 al presentarlo.

Además, tanto él como el alcalde, Julio Millán, han coincidido que la residencia, para la que se ha estimado una inversión de alrededor de cinco millones de euros, será "un elemento dinamizador" del casco histórico de la ciudad.