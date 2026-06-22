La UJA promueve la recuperación de la memoria rural con el proyecto 'Cultura viva en pueblos vacíos'

Presentación del proyecto. - UJA

JAÉN 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) promueve la recuperación de la memoria rural con el proyecto 'Cultura viva en pueblos vacíos', que tiene, entre otros objetivos, combatir el aislamiento rural o recuperar tradiciones culturales.

En concreto, esta iniciativa recoge tradiciones culturales de Los Pascuales, pedanía de La Puerta de Segura, a través de dos actividades que pretenden atraer visitantes y despertar el interés, según ha informado este lunes la institución académica.

Esta original propuesta fue seleccionada en la última convocatoria de Proyectos Culturales del Vicerrectorado de Cultura destinada a la comunidad universitaria. Ha sido desarrollada por María Ortiz Santoyo, vecina de Los Pascuales y alumna del grado en Educación Social de la UJA, que ha contado con el apoyo del profesor del Departamento de Pedagogía David Molero López-Barajas.

El acto de presentación, celebrado el pasado viernes en Los Pascuales, contó con la vicerrectora de Cultura, Marta Torres; la alcaldesa de La Puerta de Segura, Virtudes Puerta, el presidente de la Asociación de Vecinos de Los Pascuales, Carlos Ángel Ruiz, y la propia María Ortiz Santoyo, coordinadora de la iniciativa.

El proyecto, en el que ha trabajado un buen número de artistas de la tierra, ha consistido en la realización de dos murales y la construcción de un pozo ficticio, escultórico, reflejando la llegada del agua y las labores de subsistencia como la agricultura, la caza o la pesca.

De esta manera, se busca romper el aislamiento cultural y garantizar el acceso al arte como derecho fundamental, así como generar espacios de encuentro donde los mayores puedan transferir su legado inmaterial a las nuevas generaciones y demostrar que el medio rural es un laboratorio de innovación social, sostenibilidad y creatividad inagotable.

Además, el proyecto ha dado como resultado el libro 'Raíces', una obra colaborativa en la que se hace un recorrido histórico y demográfico por Los Pascuales, atendiendo a aspectos como la economía local de la aldea, la educación, las tradiciones y costumbres, la gastronomía, las anécdotas y el léxico empleado, con refranes, dichos, etcétera.

En su intervención, Torres reivindicó el papel de la universidad pública y subrayó que "la Universidad de Jaén no solo es la universidad de los campus de Jaén y Linares, sino la de toda la provincia".

A su vez, destacó el importancia del proyecto. "Estar hoy aquí significa validar una premisa fundamental, que un pueblo sin habitantes corre el riesgo de silenciarse, pero un pueblo sin cultura, sin memoria y sin identidad, está definitivamente muerto. Y nosotros hoy estamos aquí para sembrar vida y cultura", afirmó.

La vicerrectora, además, criticó que el relato de la denominada España vaciada se construya solo desde la fría estadística o la nostalgia, olvidando que estos núcleos "custodiaron el lenguaje, las tradiciones, la gastronomía y los saberes bioculturales que hoy nos definen como sociedad".

En este sentido, la vicerrectora reivindicó también el valor transformador de la cultura frente al reto demográfico y aseguró que "los pueblos no se salvan solo con asfalto y fibra óptica", sino "cuando sus plazas vuelven a llenarse de risas, cuando las historias de los abuelos se convierten en el orgullo de los nietos y cuando el arte demuestra que la distancia geográfica no es sinónimo de olvido".

"El proyecto es una invitación a mirar el mapa con otros ojos. Es un compromiso con el futuro de nuestra tierra. Estoy encantada de formar parte de este viaje, de disfrutar 'in situ' estas actividades y de constatar que mientras haya una palabra dicha, un pozo o un mural recreado o un recuerdo celebrado, la llama de nuestros pueblos seguirá encendida", señaló.

Finalmente, la vicerrectora de Cultura mostró su agradecimiento a María Ortiz por su idea y coordinación del proyecto, así como al resto de personas que han participado y lo han hecho posible.