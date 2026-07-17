La UJA recibe 50 proyectos de innovación docente para 2026 con foco en la IA y la simulación de alta fidelidad

Archivo - Uno de los edificios del Campus de las Lagunillas/Archivo - UJA - Archivo

JAÉN 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) ha presentado su nueva cartera de proyectos de innovación docente para la convocatoria de 2026, en el marco del Plan de Innovación Docente-UJA 2025-2029. La institución académica ha recibido un total de 50 nuevas propuestas que se suman al esfuerzo del plan bianual iniciado el año pasado, el cual mantiene actualmente 81 proyectos en activo.

El vicerrector de Formación Permanente, Tecnologías Educativas e Innovación Docente de la UJA, Francisco Roca, ha destacado que la universidad "marca un hito en la educación superior" con la puesta en marcha de estas 50 iniciativas, que cuentan con el respaldo de más de 300 profesores e investigadores.

"No sólo estamos integrando tecnologías de vanguardia, sino que estamos redefiniendo cómo enseñamos y cómo aprendemos, consolidando a la UJA como un referente internacional en la transferencia del conocimiento y en la aplicación ética de la tecnología disruptiva", ha señalado.

Un total de 305 participantes, entre profesorado y personal investigador, lideran estas 50 iniciativas. Con el objetivo de garantizar la diversidad y la calidad de la convocatoria, las bases establecen que los coordinadores de proyectos vigentes no pueden solicitar nuevos este año, limitando además la participación a un máximo de dos proyectos activos por docente.

La principal novedad de la convocatoria de este año es la integración de la inteligencia artificial generativa y agéntica como un "tercer agente cognitivo" en las aulas.

Según ha explicado Roca, el enfoque clave es que la IA no aporte las respuestas, sino que los estudiantes "aprendan a auditarla". De este modo, en disciplinas como Ingeniería o Medicina, el alumnado actúa como inspector crítico de la tecnología para asegurar que la innovación esté al servicio del rigor académico y del conocimiento humano.

Como ejemplo de esta aplicación, el proyecto LIGBC ha creado un laboratorio virtual intercampus donde estudiantes de Medicina de Jaén e Ingeniería Biomédica de Linares colaboran con la IA para resolver casos complejos de genética y biología celular.

En este espacio, los alumnos ejercen como "ingenieros inspectores" utilizando software de simulación profesional para detectar y corregir los errores lógicos que las inteligencias artificiales comerciales suelen cometer en cálculos técnicos.

La convocatoria de 2026 presenta una especialización según el área de conocimiento. En Ingeniería y Arquitectura, los proyectos se centran en la IA agéntica, la ingeniería inversa con escaneo 3D y la transición al cálculo universitario mediante tutores inteligentes. Por su parte, Ciencias de la Salud lidera la simulación clínica de alta fidelidad (ECOE en Fisioterapia) y la integración de la perspectiva de género en la enseñanza de soporte vital (RCP).

En el área de Ciencias Sociales y Jurídicas, se apuesta por la evaluación auténtica con juicios simulados para Trabajos de Fin de Grado (TFG) de Derecho y el uso de teatro formativo para gestionar conflictos en empresas familiares.

En Artes y Humanidades, destaca la aplicación de Humanidades Digitales mediante IA (Transkribus) para el aprendizaje de paleografía y gramática del español, mientras que Ciencias Experimentales se enfoca en la sostenibilidad y gestión de residuos en laboratorios de Química y el aprendizaje basado en el contexto.

Finalmente, la convocatoria también incorpora iniciativas orientadas al bienestar y la motivación. Entre ellas, se incluye la implementación de aulas activas --un protocolo que introduce cinco minutos de ejercicio físico al inicio de las clases para maximizar la atención y reducir el sedentarismo-- y el uso de la gamificación, mediante 'escape rooms' y 'breakouts' educativos, para motivar al alumnado de nuevo ingreso en Enfermería y Educación Infantil.