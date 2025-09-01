La UJA "refuerza su liderazgo internacional" con dos proyectos Erasmus+ en países de los Balcanes y el Cáucaso

Archivo - Campus de Las Lagunillas de la Universidad de Jaén. - UJA - Archivo

JAÉN 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) "refuerza su liderazgo internacional" gracias a su participación en dos proyectos Erasmus+ de Desarrollo de Capacidades en Educación Superior (CBHE) en las regiones de los Balcanes y del Cáucaso, tras la obtención de financiación para dos consorcios internacionales de los que forma parte en las recientes convocatorias del pasado curso 2024-2025.

De esta manera, la participación en ambos proyectos, que cuentan con una financiación global de 1,4 millones de euros, consolida su posicionamiento como actor global en regiones de interés fuera de la UE", según ha informado este martes la UJA.

Algo que, según ha añadido, le permite trabajar, junto a otras universidades de prestigio internacional, en el fortalecimiento de las capacidades institucionales y de internacionalización de socios de países de los Balcanes y el Cáucaso, además de compartir buenas prácticas para la internacionalización transversal de la actividad de la institución jiennense.

El vicerrector de Internacionalización, José Ignacio Jiménez, ha afirmado que la participación en proyectos Erasmus+ CBHE "supone un pilar importante de la estrategia de internacionalización de la UJA".

"Además de consolidar el liderazgo de la institución en regiones globales externas a la UE, contribuye a aumentar la exposición global de todos los colectivos, al fomento de valores universales y a internacionalizar transversalmente nuestra actividad académica fortaleciendo redes de colaboración", ha afirmado.

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

El primer proyecto, denominado 'Desarrollo, seguimiento, reconocimiento y digitalización de actividades extracurriculares a nivel universitario' está coordinado por la Universidad de Montenegro y cuenta con un presupuesto de un millón de euros.

Su objetivo principal es subrayar el papel fundamental de las actividades extracurriculares en el desarrollo personal, el compromiso social y la creación de redes profesionales de los estudiantes en un entorno global e internacional.

En esta iniciativa, en la que participan diversas universidades de Montenegro y Bosnia-Herzegovina, la UJA forma parte como socio europeo junto a instituciones de prestigio como la Universidad de la Costa Azul (Francia) y la Universidad de Zagreb (Croacia).

El proyecto tiene un marcado carácter institucional en la UJA, con la implicación directa de los vicerrectorados de Internacionalización, de Estudiantes y Empleabilidad y de Igualdad, Diversidad y Responsabilidad Social.

FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD

El segundo proyecto en el que participará la UJA, a través del Vicerrectorado de Internacionalización, es el denominado 'Fomento de la competitividad internacional de las universidades de Azerbaiyán mediante una estrategia eficiente de internacionalización en el país'. Cuenta con una financiación global de 400.000 euros.

Con un consorcio formado por varias universidades azeríes y coordinado por la Universidad de Negocios de Bakú (Azerbaiyán), busca mejorar la competitividad internacional de las universidades de este país mediante estrategias de internacionalización en casa y desarrollo del profesorado y personal técnico, de gestión y administración.

En este sentido, la UJA compartirá su experiencia y propondrá buenas prácticas en políticas de internacionalización del currículo, promoción internacional y gestión de la movilidad, colaborando estrechamente en el consorcio con prestigiosos socios europeos como el KTH Real Instituto de Tecnología (Suecia).

"Estas acciones complementan la política de internacionalización con socios fuera de la UE que la UJA desarrolla a través del programa Erasmus+ KA171 de movilidad con fondos de política exterior, en el que la UJA se sitúa como la quinta institución nacional en términos de presupuesto", ha apuntado Jiménez.

Además, estas nuevas alianzas permiten a la UJA "reforzar su red de colaboración con universidades de alto impacto y excelente posicionamiento en rankings internacionales". De esta forma, Wse contribuye a la difusión de valores universales y se fortalecen las capacidades institucionales y de promoción internacional de los socios".

Los proyectos de Desarrollo de Capacidades en la Educación Superior son iniciativas de cooperación transnacional que buscan modernizar, internacionalizar y facilitar el acceso a la enseñanza superior en terceros países no asociados al programa Erasmus+.

También pretenden afrontar los desafíos de las instituciones y sistemas de Enseñanza Superior, aumentar la cooperación con la UE, fomentar la convergencia con el desarrollo de la UE en este ámbito y promover los contactos interpersonales y la comprensión mutua.