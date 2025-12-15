La UJA, segunda mejor universidad de España por el impacto de sus publicaciones científicas, según el Informe CYD

Archivo - Una lona sobre el compromiso de la UJA con los objetivos de desarrollo sostenible. - UJA - Archivo

JAÉN 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El impacto de las publicaciones científicas que produce la Universidad de Jaén (UJA) la sitúa "como la segunda de España", solo por detrás de la Universidad Politécnica de Valencia.

Así lo recoge el último Informe CYD 2025, en el que la UJA destaca por "su evolución positiva en las áreas decisivas del sistema universitario como el talento, la empleabilidad y la proyección internacional", según ha informado este lunes la institución académica.

La UJA ha logrado alcanzar en áreas fundamentales para el futuro del planeta, como energías renovables, sostenibilidad y medio ambiente, un impacto normalizado de 1,90, "cifra que casi duplica la media mundial (situada en 1,0)". Este indicador posiciona a la institución jiennense por encima de la media nacional (1,16), consolidándola como un polo de atracción de talento científico de primer nivel.

En este sentido, la estrategia de la UJA la ha posicionado como líder en crecimiento y compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Ha registrado un "incremento extraordinario" del 65,80 por ciento en su producción científica en Ingeniería Energética, el mayor aumento en el sistema universitario analizado.

Asimismo, aparece "como líder absoluto" en la alineación de su investigación con los objetivos de desarrollo sostenible, con un 80,67 por ciento de su producción en energías renovables vinculada directamente a la Agenda 2030, superando ampliamente la media nacional del 73,47 por ciento.

Desde la Universidad jiennense se ha puesto de relieve que sus indicadores de excelencia científica y su capacidad de atracción de fondos europeos demuestran que la institución ha sabido convertir los retos en oportunidades de liderazgo.

"De esta manera, la UJA se confirma así, no solo como una institución puntera en investigación, sino como el agente clave en la transformación socioeconómica de la provincia, ya que transfiere conocimiento de alto valor añadido al tejido empresarial y respondiendo con agilidad a los desafíos globales desde un fuerte compromiso local", ha afirmado.

La citada clasificación sobre el sistema universitario español se puede consultar en el enlace 'https://www.fundacioncyd.org/publicaciones-cyd/informe-cyd-2...'.