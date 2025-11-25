La UJA señala su deber de ser "agente activo" en la sensibilización y erradicación de la violencia contra la mujer

Acto de la Universidad de Jaén con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. - UJA

JAÉN 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz, ha destacado este martes "el deber ético y social" de la UJA de ser "un agente activo en la sensibilización, prevención y erradicación de la violencia contra la mujer".

Así lo ha indicado en el acto organizado por la institución con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en el que se ha leído el manifiesto de CRUE Universidades Españolas y se ha guardado un minuto de silencio. "Es un día que nos convoca al recuerdo, a la reivindicación y, sobre todo, a la acción", ha asegurado.

Este año, el lema escogido por el Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Responsabilidad Social para el 25N ha sido 'Más de 30 años de compromiso contra la violencia hacia las mujeres y las niñas'. Con él, se evoca la Declaración de Beijing de 1995, que recuerda que "el compromiso es un camino largo y, tristemente, no exento de importantes riesgos de retroceso".

En este sentido, la Universidad de Jaén ha desarrollado en noviembre un amplio programa de actividades, "prueba de su compromiso transversal con la lucha contra la violencia de género". Se han abordado temas de importancia social y legal, la violencia vicaria, la formación en prevención, la promoción de las llamadas relaciones sanas, la investigación crítica y el compromiso profesional.

"Todas las actividades realizadas suponen la materialización de nuestra responsabilidad por visibilizar el problema y aportar soluciones desde la Academia", ha afirmado el rector, quien ha subrayado que la UJA se une, "con rotundidad" al mensaje unánime de CRUE Universidades Españolas que llama a rechazar toda forma de violencia contra las mujeres y las niñas.

Al respecto, ha afirmado que su misión, como universidad, "va más allá de las aulas" y tiene "el deber ético y social de ser un agente activo en la sensibilización, prevención y erradicación de esta lacra"; un "desafío estructural que exige un compromiso constante desde todos los ámbitos universitarios".

"La UJA no tolera la violencia. Nuestro espacio debe ser, y será, un entorno seguro y libre de conductas, de cualquier tipo, que atenten contra la integridad y la dignidad", ha insistido Ruiz, que ha hecho un llamamiento a toda la comunidad universitaria para denunciar cualquier situación de acoso o violencia de la que sean conocedores y "no mirar hacia otro lado".

Tras su intervención, la estudiante y miembro del Aula de Debate de la UJA Almudena Calahorro ha sido la encargada de dar lectura al Manifiesto CRUE por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, tras lo que se ha guardado un minuto de silencio.

El acto, celebrado en la puerta del Rectorado en el Campus de las Lagunillas, ha contado con la asistencia de miembros del equipo de gobierno de la Universidad de Jaén, además de representantes de diversas administraciones.

El programa conmemorativo de la UJA por el 25N concluye este miércoles con dos actividades. La primera será la mesa redonda 'Experiencias profesionales contra la violencia de género de egresadas en Trabajo Social de la UJA', que tendrá como ponentes a las trabajadoras sociales María Cordones y María Dolores González y a la vicedecana de Calidad e Igualdad, Belén Blázquez.

La segunda será el taller 'Construyendo buenos tratos en colectivo: derribando muros invisibles de la violencia de género'. En él, Mariví Ruiz, educadora social especializada en sexualidad, género y relaciones afectivas, ofrecerá un espacio formativo para reflexionar y promover relaciones respetuosas y libres de violencia.