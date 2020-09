Últimos días para visitar las exposiciones de los centros culturales de la Diputación de Granada

GRANADA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los centros culturales de la Diputación de Granada, el Palacio de los Condes de Gabia y el Centro José Guerrero, contarán con nuevas exposiciones de cara al curso entrante y una oferta cultural renovada para el público.

Las dos salas de Condes de Gabia han cumplido, ininterrumpidamente desde hace más tres décadas, su función de promocionar los valores más destacados del arte contemporáneo de nuestro entorno. En esta ocasión, y tras el cierre temporal debido a la COVID-19, el Palacio reabrió en julio sus puertas con exposiciones en sus dos salas principales, la Sala Alta y la Sala Ático.

La Sala Alta del Palacio de Condes de Gabia reabrió con la exposición "Y si no son como luz", del consagrado artista valenciano, Javier Garcerá. Doctor en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, Garcerá ha obtenido diversas becas de Artes Plásticas que le han permitido desarrollar su investigación plástica en distintos países. Además, ha recibido importantes premios de pintura como: la Primera Medalla de la Exposición Internacional de Valdepeñas, Premio del Senado de Pintura, Premio Bancaixa, Generaciones 2003, Premio Senyera o el Premio Josep Segrelles.

"Y si no son como luz", es un proyecto realizado ex profeso para la Sala Alta. El título de la exposición es una respuesta a un verso de Ángel González. Aunque a lo largo de su obra Ángel González desconfía de la capacidad de las palabras para llegar a la esencia de las cosas, sigue creyendo todavía en la posibilidad de que arrojen luz o iluminen nuestra experiencia.

Javier Garcerá modifica el verso para preguntarse si no serán precisamente las palabras las que nos impiden acercarnos al mundo. La dificultad que experimentamos para hablar y escribir sobre pintura no hace sino evidenciar la posición del artista. A su vez la pintura, tal y como la entiende y la practica Javier Garcerá, nos conduce a un lugar donde dejamos de saber y la palabra no solo nos falla, sino que nos falta. "Y si no son como luz" podrá visitarse hasta el 25 de septiembre, con aforo limitado y especiales medidas de seguridad.

La Sala Ático, dedicada al arte emergente, acoge "Condensadores de tiempo", la primera exposición individual de Eduardo Rodríguez Barranco que estará abierta al público hasta el 20 de septiembre. Este proyecto está enmarcado dentro de la convocatoria de jóvenes artistas que se realiza anualmente desde la Delegación de Cultura y Memoria Histórica de Diputación.

Por otra parte, el Centro Guerrero fue el primer museo de Granada en reabrir sus puertas tras el inicio de la pandemia y lo hizo con la "Colección del Centro José Guerrero", un repaso a la trayectoria del pintor granadino que permite recorrer las diversas etapas de su obra, desde 1946 hasta 1990.

Esta colección también celebra el 20 aniversario del Centro, con una serie de diálogos entre los distintos períodos de la carrera del pintor tomando como hilo conductor el uso de los colores. Todo esto, tras el cierre obligado por la crisis de la COVID-19 y por la que las condiciones de seguridad se han tenido que extremar para garantizar la seguridad de los visitantes.

Esta exposición seguirá abierta hasta hoy, 6 de septiembre, y dejará paso a la siguiente muestra, cuya inauguración está prevista para el viernes 18.