La UME asume el control en Huétor Tájar (Granada) e interviene también en Dúdar y Fuente Vaqueros

GRANADA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha asumido el control de la situación en Huétor Tájar (Granada), donde el desbordamiento del río Genil y del arroyo Milanos ha inundado calles, viviendas y sótanos obligando a realizar rescates también durante esta pasada noche, y donde ahora se trabaja para achicar el agua.

Los efectivos de la UME trabajan también en otros dos puntos críticos de la provincia granadina, el municipio de Dúdar, que ha sido desalojado por completo, y Fuente Vaqueros.

El Ayuntamiento de Huétor Tájar explica que la UME está priorizando los casos de mayor urgencia conforme a su protocolo y que desde el municipio se están siguiendo estrictamente sus indicaciones.

El Puente Nuevo se encuentra accesible por la rotonda oeste, en la zona del ferial. La UME informa de que, a nivel particular, aquellas personas que deseen ayudar pueden hacerlo en su entorno más cercano, prestando apoyo a vecinos y familiares que lo necesitan, "con prudencia y responsabilidad", sin interferir en las labores de emergencia.

El Ayuntamiento pide a sus vecinos que eviten desplazamientos innecesarios, ya que los vehículos pueden obstaculizar el paso de los servicios de emergencia, así como que no difundan información no contrastada ya que "solo dificulta las labores de emergencia".

La Unidad Militar de Emergencias ha movilizado en la provincia a 61 militares con 28 medios materiales, entre vehículos, maquinaria pesada, drones y remolques, con base operativa en Armilla.

Ha llevado a cabo achiques de agua, construcción de diques de contención y retirada de obstáculos, así como actuaciones con maquinaria pesada tanto en Huétor Tájar como en Dúdar y Fuente Vaqueros.

En este último municipio la crecida del río Genil produjo una perforación en el malecón por el que se han registrado inundaciones en varias calles.

Esta mañana el Ayuntamiento ha informado de que se ha realizado una reparación mediante una escollera para evitar la salida de agua del río Genil. Durante toda la noche del miércoles y la mañana de este jueves, los servicios de emergencia y los operarios municipales han estado trabajando de manera ininterrumpida para dar solución a la incidencia.

Dúdar fue desalojado en la noche del miércoles y las últimas 30 personas que quedaron en el municipio de manera voluntaria y tras las indicaciones de desalojo por parte de los profesionales de emergencias, han sido desalojadas esta mañana y reubicadas junto al resto en un hotel de la capital granadina.