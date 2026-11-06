La UNED abre el curso académico en Linares (Jaén) con un notable incremento de matrículas y la apuesta por la IA

Javier Perales (izq), Rosario Jódar y Vicente Ruiz durante la apertura del curso de la UNED en Linares - UNED

LINARES 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Linares (Jaén) ha acogido el acto inaugural del nuevo curso académico 2026-2027, una cita que arranca con incremento en el número de matriculaciones con respecto al año anterior, alcanzando un total de 1.169 matrículas.

En la apertura oficial han participado el director de la institución universitaria, Vicente Ruiz; el vicepresidente segundo de la Diputación Provincial de Jaén, Javier Perales; y la concejala de Educación del Ayuntamiento de Linares, Rosario Jódar.

Durante su intervención, el director de la institución universitaria, Vicente Ruiz, ha puesto el acento en que la UNED es la universidad más grande de España y que cuenta con una trayectoria de 42 años implantada en la provincia de Jaén, de los cuales cumple ya 25 años de presencia en Linares con un "compromiso académico, cultural y social indiscutible".

El director ha mostrado su satisfacción por el aumento de estudiantes y ha destacado la apuesta de la institución por Linares a través de la reciente implantación del Grado de Ingeniería de la Inteligencia Artificial, una de las titulaciones más demandadas en el país.

Asimismo, se ha referido al "dinamismo cultural" de la sede con jornadas sobre la minería, la industria o las migraciones, citas como la Feria del Libro o el Aula de Literatura, y el compromiso social canalizado a través de la UNED Senior, que ya ha impartido cursos sobre oratoria y claves legales para la madurez.

Ruiz ha aprovechado el encuentro para agradecer el respaldo de las instituciones consorciadas, singularizando el apoyo de la Diputación de Jaén y del Ayuntamiento de Linares, así como la labor de todo el equipo humano de la UNED.

El acto de apertura ha contado con la conferencia del investigador Pedro J. Magaña, que ha impartido la lección inaugural bajo el título 'Perder contra las máquinas, pero jugar mejor: lo que Linares y el ajedrez pueden enseñarnos sobre la IA'.

En el transcurso de la ceremonia, también se ha procedido a la entrega de reconocimientos al alumnado sénior de la UNED correspondiente al anterior curso académico.

En la apertura oficial del curso también han participado el vicepresidente segundo de la Diputación Provincial de Jaén, Javier Perales, y la concejala de Educación del Ayuntamiento de Linares, Rosario Jódar.