UNEI se convierte en la primera empresa en obtener el reconocimiento 'Compromisos certificados' de Aenor

1098384.1.260.149.20260622132632 La consejera en funciones de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, junto al director general de UNEI, Rafael Cía, en el acto en el que UNEI recibe la certificación 'Compromiso con las Personas' por parte de Aenor. - UNEI

SEVILLA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

UNEI se ha convertido en la primera y única empresa española en obtener la certificación 'Compromisos certificados' de Aenor para la experiencia y satisfacción de sus empleados, tras un "exigente" proceso de auditoría que ha medido el grado de innovación de la compañía, el estilo de liderazgo humanista, la protección del bienestar de la plantilla, el desarrollo profesional y el impacto positivo en la sociedad.

Tal y como ha emitido la entidad en una nota, la evaluación de UNEI como empresa comprometida con las personas ha incluido tanto indicadores objetivos como de percepción del equipo. En este sentido, la empresa ha conseguido acreditar ante Aenor, de forma transparente y verificable, el cumplimiento de los compromisos "que más valoran sus propios trabajadores".

Por su parte, el director general de UNEI, Rafael Cía, ha valorado que este reconocimiento "demuestra que es posible que una empresa social como la nuestra se posicione como una de las mejores compañías para trabajar en España, atrayendo talento con y sin discapacidad y generando más de 300 empleos cada año".

En esta línea, ha indicado que la "UNEI ha logrado en la última década triplicar su plantilla, hasta superar los 2.000 trabajadores en la actualidad, el 87% con discapacidad. Todo, poniendo a las personas en el centro y velando por el bienestar y la experiencia del empleado en nuestra organización".

Por su parte, la consejera en funciones de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, ha señalado que "es un orgullo que la primera empresa en recibir este reconocimiento de Aenor sea andaluza y tenga carácter social", y ha destacado que "UNEI es una entidad que está demostrando que inclusión y excelencia empresarial pueden ir de la mano".

Al hilo, Blanco ha señalado que "la Junta comparte con UNEI que el empleo es la herramienta más poderosa para generar oportunidades y cohesión social y ha aprovechado para felicitar a la entidad por el 35 aniversario que conmemora este 2026".

Además, Cía ha recibido este sello de excelencia en la sede logística de UNEI en Sevilla, de manos del director territorial de Aenor en Andalucía y Extremadura, Antonio Pérez Carreño. Pero según ha valorado la entidad, los "verdaderos protagonistas del acto", presidido por la consejera en funciones junto al segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, han sido los trabajadores de UNEI, que han estado representados por más de 150 personas procedentes de las diferentes líneas de negocio de la compañía.

Desde Aenor han valorado lo que supone obtener esta certificación, puesto que "permite visibilizar, de forma rigurosa y verificable, el trabajo de las organizaciones que sitúan a las personas en el centro de su actividad y avanzan en la mejora continua de sus prácticas".

Además, este evento ha servido de arranque para los actos conmemorativos del 35 aniversario de UNEI, que se prolongarán hasta principios de 2027 y que tendrán como hito central el evento 'Una Extraordinaria Navidad', que reunirá el próximo 26 de noviembre en Sevilla a empresas, instituciones y sociedad con la pretensión de comenzar la Navidad "inspirando lo extraordinario".

Así, el compromiso de UNEI con las personas certificado por Aenor tiene como lema 'Crecemos haciendo crecer' y tiene cinco "grandes objetivos", en concreto, 'Crecer innovando', 'Liderando con humanidad', 'Cuidando tu bienestar', 'Haciendo fácil lo difícil' y 'Generando un impacto social extraordinario'.

Con el primero de estos objetivos, 'Crecer innovando', UNEI ha conseguido acreditar que tiene establecidos mecanismos de escucha permanente y activa a las sugerencias y propuestas que recibe de parte de su equipo. Adicionalmente, la compañía cuenta con premios internos anuales a la innovación, que tienen como lema 'Innova, Ilusiona, Incluye' (I+I+I).

En su segundo objetivo, 'Liderando con humanidad', Aenor ha comprobado que las personas que ocupan cargos directivos en UNEI están formadas en "liderazgo humanista" y comprometidas con el propósito de la organización, que es 'Hacer del mundo un lugar más humano, más vivible y más feliz, Inspirando lo Extraordinario'. 'Cuidando tu bienestar', tercero de los objetivos, representa el compromiso de UNEI con las medidas de cuidado y promoción de la salud "y, de manera especial, fomentando la accesibilidad y las medidas de ajuste para personas con discapacidad".

Por su parte, 'Haciendo fácil lo difícil' ejemplifica la capacidad de decisión del personal de UNEI en su propio crecimiento profesional, pudiendo participar en cada año de la elección de su itinerario formativo, dentro de la vocación de UNEI por demostrar que cualificación y discapacidad conforman un binomio de éxito, asegurando los mismos derechos y oportunidades a todas las personas que forman parte de la organización.

Finalmente, UNEI, como empresa sin ánimo de lucro que reinvierte el cien por cien de sus beneficios, ha conseguido acreditar el objetivo de generar 'Un impacto social extraordinario''. Este último compromiso se traduce en que, por cada euro invertido en la compañía, la empresa se compromete a devolver, al menos, el triple a la sociedad.

Para medir el cumplimiento de sus compromisos, UNEI ha empleado datos e informes objetivos --como el análisis de impacto social de la Universidad de Sevilla, la documentación sobre los premios anuales de la compañía, las horas de formación impartidas o las medidas de ajuste de las unidades de apoyo-- e indicadores de percepción recogidas de la encuesta anual de clima a los trabajadores de UNEI, que arroja una nota media de notable alto.