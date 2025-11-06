UNEI crea 23 empleos en proyectos de configuración e instalación de equipamiento de telecomunicaciones con Axión

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

UNEI ha creado 23 empleos estables y cualificados, el 80% correspondiente a personas con discapacidad, gracias a los proyectos de telecomunicaciones para redes de emergencias que lidera Axión en Andalucía. El operador Axión viene apostando por la contratación social de la mano de UNEI para llevar a cabo diversas tareas de almacenamiento, configuración e instalación de dispositivos, posibilitando la creación de un equipo de profesionales compuesto en su mayoría por personal técnico y cualificado.

Así, el equipo de UNEI ha llevado a cabo diversos trabajos relacionados con la configuración, instalación y almacenamiento de dispositivos para servicios de emergencia. La configuración es un trabajo especializado que consiste en incorporar a los diferentes equipos que usan los servicios de emergencia (entre ellos, módems, ordenadores de despacho, equipos embarcados en vehículos, terminales de usuario fijos y portátiles, y otro tipo de wereables) el software correspondiente y la plantilla de configuración específica de cada flota.

Se trata, por tanto, del último paso para que los equipos puedan conectarse a las redes y comiencen a funcionar de manera efectiva en estos servicios. Además, tal como ha explicado la empresa en una nota, algunos de esos equipos requieren de la instalación en vehículos o ubicaciones fijas, un paso que también ha asumido UNEI en los casos en los que ha sido necesario. Finalmente, el proyecto ha incluido también la recepción, el almacenamiento y la logística integral de los equipos de telecomunicaciones en la sede de UNEI.

Entre los logros conseguidos por ambas compañías destaca la coordinación con los responsables de los equipos de emergencias para llevar a cabo las labores de instalación en un tiempo récord, para que estos servicios no se vean afectados en su trabajo diario.

La CEO de Axión, Araceli García, y el director de Radiodifusión de la compañía, Francisco Hurtado, han visitado el centro logístico de UNEI en Sevilla para comprobar los trabajos de configuración de dispositivos que se están llevando a cabo por parte de la empresa social en estas instalaciones.

Araceli García ha destacado que la compañía lleva "varios años colaborando con UNEI en proyectos de telecomunicaciones que son muy complejos". En ese sentido, ha hecho hincapié en el "papel fundamental" que está jugando UNEI "en la configuración e instalación de distintos tipos de dispositivos, en diferentes lugares y adaptándose a las características de cada tipo de vehículos".

Además, la CEO de Axión ha apuntado que "la faceta social de UNEI está muy alineada con la visión ESG de nuestra actividad. Para nosotros, contar con un partner que además cumple una labor social nos hace sentirnos especialmente orgullosos". Por su parte, el director general de UNEI, Rafael Cía, ha señalado que "la colaboración con Axión ha supuesto un punto de inflexión en nuestra línea de negocio UNEI Smart Supply".

Cía ha subrayado que esta alianza de UNEI con Axión "cumple un doble objetivo para UNEI: por un lado, crear empleo cualificado para personas con discapacidad y, por otro, trabajar de lo social para lo social". UNEI desarrolla estos trabajos a través de su línea de negocio Smart Supply, especializada en la externalización de procesos integrales de la cadena de suministro de forma inteligente, sostenible y con un valor añadido social.

En la trayectoria de UNEI destaca su experiencia en las operaciones logísticas asociadas al servicio andaluz de teleasistencia y en la provisión de material ortoprotésico a pacientes crónicos y terminales en Andalucía, ambas con un elevado volumen de plantilla asociada y con una gran capilaridad en el territorio. Además, a través de su división Smart Supply, UNEI dispone de más de 30.000 metros cuadrados de almacenaje en toda Andalucía, cuenta con 250 vehículos en flota y lleva a cabo en torno a 1 millón de operaciones anuales.