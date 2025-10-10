UNEI logra que el 50% de su plantilla esté formada por personas con problemas de salud mental tras crear 120 empleos

SEVILLA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa social andaluza UNEI ha creado en un año 120 empleos para personas con problemas de salud mental, con lo que refuerza su posición de referencia en empleabilidad de este colectivo a escala nacional. De esta forma, ha alcanzado las 800 personas con este tipo de discapacidad en el equipo, lo que supone la mitad de las más de 1.600 personas que trabajan en la compañía.

Según han explicado desde la empresa en un comunicado, el empleo de personas con problemas de salud mental en UNEI ha crecido un 75% en cinco años. Solo en el último, siete de cada diez personas con este tipo de discapacidad que han postulado a un puesto de trabajo han sido integradas laboralmente, para lo cual ha sido clave el papel de los servicios de orientación laboral de la Fundación Andaluza para la Inclusión Social de Personas con Enfermedad Mental (Faisem).

UNEI ha dado a conocer estos datos con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra este 10 de octubre. Las cifras son importantes porque "las personas con problemas de salud mental representan el colectivo con mayores dificultades de inclusión en el ámbito de la discapacidad".

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), menos de una de cada cinco personas con problemas de salud mental en edad de trabajar tiene empleo, diez puntos por debajo de la media del resto de colectivos con discapacidad y treinta puntos por debajo de la media de la población general.

LÍNEAS DE NEGOCIO INNOVADORAS EN CREACIÓN DE EMPLEO

El crecimiento del empleo para personas con problemas de salud mental en UNEI ha venido de la mano de la apuesta de la compañía por líneas de negocio innovadoras como la logística integral (UNEI Smart Supply), la conservación medioambiental (UNEI Natura) o el desarrollo tecnológico de un ecosistema de teleasistencia avanzada. La empresa andaluza se ha consolidado, de esta forma, como la principal empresa española en empleabilidad de personas con problemas de salud mental por su objeto social.

Los socios, según ha remarcado UNEI, le han dado solvencia y reafirman el fin social del proyecto. Estos son: la Junta de Andalucía a través de Faisem, el Grupo Social ONCE a través de Ilunion y las asociaciones de familiares y de personas con problemas de salud mental (Salud Mental Andalucía y Asaenes Salud Mental Sevilla).

El director general de la empresa social andaluza, Rafael Cía, ha enfatizado que "con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, es importante reafirmar que UNEI representa que es posible la inclusión laboral de personas con discapacidad derivada de problemas de salud mental, en puestos de trabajo estables, con un 90% de empleo indefinido, y en sectores innovadores".

A opinión de UNEI, una de las claves del éxito del modelo de inclusión es "la coordinación permanente con los recursos sociales de Faisem" y, a través de esta fundación, "con los servicios de Salud Mental". Además, cuenta con más de 90 personas en sus Unidades de Apoyo que velan por el bienestar y la adecuación al puesto de trabajo de las personas con discapacidad.

Además de las personas con enfermedad mental, que tienen prioridad en los procesos de selección, UNEI cuenta en su plantilla con otras 610 personas con otras discapacidades. De esta forma, en torno al 87% de su volumen de plantilla de 1.600 personas está compuesta por personas con una discapacidad igual o superior al 33%.

La compañía, participada mayoritariamente por el Grupo Social ONCE y la Junta de Andalucía, cumple "su fin de empleabilidad" a través del desarrollo eficiente de diferentes líneas de negocio, en el ámbito de la logística, la teleasistencia avanzada, la conservación medioambiental, los servicios y la gestión de espacios deportivos.