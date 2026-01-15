Unicaja adelanta el pago de pensiones y refuerza su propuesta para clientes seniors. - UNICAJA

SEVILLA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha anunciado el calendario de pago anticipado de pensiones para 2026 y ha reforzado su propuesta para clientes seniors, un colectivo que representa "una parte esencial de la base de clientes, teniendo el 45% domiciliada su pensión en la entidad".

Según ha detallado Unicaja en una nota, "con el adelanto del abono, los clientes pueden disponer de su dinero antes de fin de mes, sin coste adicional y con ingreso inmediato en su cuenta, lo que facilita la planificación de gastos". Por tanto, "esta medida refuerza su compromiso con la estabilidad financiera y el acompañamiento integral de sus clientes sénior".

En este sentido, Unicaja ha informado que en 2026 las fechas de abono anticipado son: 22 de enero, 20 de febrero, 23 de marzo, 22 de abril, 22 de mayo, 22 de junio, 23 de julio, 21 de agosto, 22 de septiembre, 22 de octubre, 23 de noviembre y 23 de diciembre.

Asimismo, esta iniciativa se ha sumado a las ventajas exclusivas que Unicaja ofrece al domiciliar la pensión en la entidad. Por tanto, los clientes que aún no la tengan domiciliada, pueden recibir hasta 450 euros si el importe mensual es igual o superior a 1.200 euros, y 350 euros si supera los 600 euros, "siempre que Bizum esté activado en la app durante el periodo de permanencia".

Un requisito, este último, del que quedan exentos los mayores de 75 años, a los que tampoco se les exige disponer de tarjeta en el Plan Cero --programa de exención de las comisiones más habituales cumpliendo una serie de requisitos--, "lo que simplifica aún más la operativa", ha señalado la entidad.

Por otra parte, Unicaja ha puesto a disposición del cliente sénior el Préstamo Anticipo Pensión, que permite obtener hasta tres mensualidades a devolver en un plazo máximo de 12 meses. Asimismo, ofrece seguros adaptados a las necesidades de las personas mayores, que incluyen diagnóstico rápido, chequeo anual y servicio de cuidados a domicilio, sin cuestionarios médicos.

En esta línea, el compromiso de la entidad con este colectivo se refleja también en su actividad financiera. Así, el 60% de estos clientes con pensión domiciliada utiliza tarjeta de débito o crédito, el 10% emplea Bizum, el 20% cuenta con seguros contratados y el 10% dispone de fondos de inversión o gestión discrecional de carteras.

Por otro lado, conscientes de la importancia de la atención personalizada, Unicaja ha reforzado su acompañamiento tanto digital como presencial. Actualmente, casi el 40% del cliente sénior tiene operativa la Banca Digital. Además, en 2025, un total de 11.255 mayores participaron en alguna de las sesiones formativas impartidas dentro del proyecto Edufinet, promovido junto con la Fundación Unicaja, para impulsar la educación financiera y la inclusión digital.

Por último, la entidad ha expuesto, que de forma complementaria a la atención en oficinas, mantiene un teléfono exclusivo para mayores de 65 años, operativo de lunes a sábado, de 08,00 a 22,00 horas.