Unicaja bonifica con hasta 150 euros las pólizas de particulares y con hasta 200 euros las de empresas

Oficina de Unicaja. - UNICAJA

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unicaja, en el marco de su acuerdo con Helvetia-Caser, ha puesto en marcha una doble campaña de bonificación para incentivar la contratación de seguros, con ventajas económicas de hasta 150 euros en el segmento de clientes particulares y de hasta 200 euros en el caso de las empresas. La promoción estará vigente hasta el 31 de diciembre e incluye distintas modalidades de seguros adaptadas a las necesidades de cada usuario.

En el caso de los particulares, ha explicado la entidad en una nota, la campaña ofrece una bonificación de 100 euros por la primera póliza contratada y de 150 euros por cada seguro adicional, siempre que se cumplan las condiciones establecidas y la prima anual alcance un mínimo de 300 euros. La oferta incluye seguros de hogar, automóvil, moto y salud (excepto dental). Por su parte, la promoción dirigida a empresas contempla una bonificación de 150 euros por la primera póliza y de 200 euros por cada una adicional. Incluye seguros de multirriesgo comercios y pymes, así como de responsabilidad civil (general, ciberseguridad, altos cargos), con primas mínimas de 600 euros para los seguros de pymes y responsabilidad civil, y de 400 euros para los de comercio.

Asimismo, los clientes que ya hubieran contratado alguno de los seguros incluidos en la promoción entre el 1 de enero y el 30 de septiembre podrán beneficiarse de una bonificación superior al contratar una nueva póliza incluida en la campaña: 150 euros en el caso de particulares y 200 euros en el de empresas, en lugar de los importes previstos para la primera contratación. Las bonificaciones se abonarán directamente en la cuenta de Unicaja del cliente en febrero de 2027. Para acceder a la promoción, deberán cumplirse los requisitos establecidos; entre ellos, que el pago del seguro esté domiciliado en una cuenta de la entidad.

Esta promoción coincide con la campaña de seguros de salud de Unicaja, vigente hasta el próximo 31 de enero para particulares, autónomos y pymes. La oferta mantiene las tarifas de los distintos productos e incorpora una mensualidad gratuita, correspondiente a junio de 2027, en determinadas modalidades de nueva contratación y con pago mensual. La ventaja se aplica a Salud Médica, Salud Integral y Salud +60 para particulares, así como a Salud Médica PRO y Salud Integral PRO para autónomos y pymes unifamiliares.

La gama incluye distintas alternativas en función de las necesidades del asegurado. Salud Médica ofrece asistencia ambulatoria, especialistas y pruebas diagnósticas; Salud Integral incluye también hospitalización dentro del cuadro médico concertado, y Salud Prestigio incorpora la posibilidad de reembolso por acceder a profesionales privados.

Por su parte, Salud +60 está dirigido a personas a partir de 60 años y puede contratarse sin límite máximo de edad y sin cuestionario de salud. Incluye asistencia ambulatoria, pruebas diagnósticas, un chequeo médico anual y servicios específicos de atención para los clientes séniors. Los asegurados disponen también de una completa propuesta de servicios digitales, con teleconsulta, videoconsulta y chat médico, además de fisioterapia digital, orientación diagnóstica y acceso a programas de bienestar y salud. Todo ello a través de la app específica de Salud.

En el segmento empresarial, se dispone de una completa oferta en sus tres modalidades de seguro de salud pyme: Médica, Prestigio e Integral. Destaca especialmente Salud Integral Pyme, una solución diseñada para colectivos de entre 2 y 50 empleados o unidades familiares. Esta modalidad ofrece una cobertura sanitaria completa, que incluye asistencia médica y hospitalización, sin copagos. Además, dispone de una tarifa única de 49,90 euros por asegurado para edades comprendidas entre 0 y 69 años, sin diferencias de precio según la provincia de residencia.

De esta forma, la oferta adapta la protección sanitaria a todos los perfiles de clientes, desde particulares, mayores, autónomos o pymes y sus familias, combinando asistencia presencial con atención y servicios digitales.