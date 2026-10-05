Unicaja eleva al 2,55% TAE la remuneración de su Cuenta Online para nuevos clientes

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SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha elevado al 2,55% TAE la remuneración de su Cuenta Online para nuevos clientes, aplicable a saldos medios de hasta 50.000 euros. Para acceder a esta rentabilidad no es necesario domiciliar ingresos ni contratar otros productos, y la cuenta no tiene comisiones de mantenimiento o administración e incluye una tarjeta de débito gratuita.

Según ha subrayado la entidad en una nota de prensa, la remuneración se abonará mensualmente y estará garantizada hasta el 31 de marzo de 2027 para las cuentas abiertas entre el 1 de octubre de 2026 y el 31 de enero de 2027. Los clientes pueden disponer de su dinero en cualquier momento y realizar sin comisión transferencias estándar e inmediatas en euros a través de la Banca Digital, la aplicación móvil o los cajeros de la entidad. La cuenta también incluye el ingreso de cheques nacionales en euros y el acceso a la banca digital.

Su contratación se realiza íntegramente por canales digitales, por lo que puede abrirse sin necesidad de acudir a una oficina. La oferta está dirigida tanto a particulares como a autónomos que se incorporen como nuevos clientes de Unicaja. Además, la Cuenta Online puede combinarse con las promociones que la entidad mantiene para quienes domicilien una nómina, pensión o cuota de autónomos, así como para quienes activen y utilicen Bizum, siempre que cumplan las condiciones establecidas en cada campaña.

Esta oferta se enmarca en la transformación de la banca minorista prevista en el Plan Estratégico 2025-2027 de Unicaja, que pone el foco en la mejora de la experiencia de cliente, el impulso de las capacidades digitales y el fortalecimiento de la vinculación.

Junto con la mejora de la Cuenta Online, Unicaja ha renovado, para clientes y no clientes, su promoción para quienes domicilien una nómina, pensión o cuota de autónomos por primera vez en la entidad o vuelvan a hacerlo después de, al menos, 12 meses. El incentivo se abonará mensualmente mientras el cliente mantenga la domiciliación y cumpla las condiciones de la campaña, durante un máximo de 12 meses.

La promoción no exige permanencia y, por tanto, no contempla penalizaciones por cancelación anticipada. Los importes máximos de los incentivos son, con nómina o pensión entre 600 y 1.199 euros, hasta 350 euros brutos, distribuidos en 12 abonos mensuales. Con nómina o pensión igual o superior a 1.200 euros, hasta 450 euros brutos, distribuidos en 12 abonos mensuales. Y, finalmente, con cuota de autónomos igual o superior a 50 euros hasta 450 euros brutos, distribuidos en 12 abonos mensuales.

La promoción estará vigente hasta el 31 de enero de 2027 y podrá contratarse tanto a través de la Banca Digital como en las oficinas de Unicaja.

Unicaja también ha ampliado de seis a doce meses su promoción de devolución por compras con Bizum, dirigida tanto a clientes como a no clientes. Como novedad, la campaña incorpora los pagos realizados con Bizum Pay en establecimientos físicos, que se suman a las compras efectuadas en comercios electrónicos.

Los clientes adheridos a esta campaña podrán obtener una devolución del 5% de sus compras realizadas con Bizum, con un máximo de 10 euros brutos al mes durante un periodo de hasta 12 meses. El incentivo podrá alcanzar así los 120 euros brutos por cliente.

La promoción estará vigente desde el 1 de octubre de 2026 hasta el 31 de enero de 2027 y está dirigida a clientes que activen Bizum en Unicaja dentro del periodo promocional y no hayan disfrutado de campañas anteriores equivalentes.

Con estas mejoras, Unicaja reúne en una misma oferta la remuneración del ahorro, una cuenta sin comisiones de mantenimiento o administración, una tarjeta de débito gratuita e incentivos por la domiciliación de ingresos y el uso de Bizum.

La iniciativa avanza en los objetivos del Plan Estratégico 2025-2027 de transformar la banca minorista, mejorar la experiencia de cliente e impulsar una relación más sencilla y digital con la entidad. La propuesta busca, además, reforzar la captación de nuevos clientes y favorecer una relación más amplia con ellos a través de servicios vinculados a su operativa cotidiana.

De este modo, los nuevos clientes pueden obtener rentabilidad por sus ahorros sin necesidad de domiciliar ingresos ni contratar otros productos para acceder al 2,55% TAE y, al mismo tiempo, sumar ventajas por su operativa bancaria habitual.