Unicaja impulsa una veintena de actividades de voluntariado social y medioambiental hasta final de año

Archivo - Imagen de archivo de una sede de Unicaja. - UNICAJA - Archivo

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha puesto en marcha una nueva programación de actividades de su Programa de Voluntariado Corporativo, que permitirá a los profesionales de la entidad participar hasta final de año en una veintena de iniciativas relacionadas con la inclusión social, la educación financiera, la empleabilidad, la salud y la sostenibilidad medioambiental.

La programación, que se desarrollará en distintos territorios en los que la entidad está presente, tiene como objetivo facilitar la participación de la plantilla en proyectos capaces de generar un impacto positivo en las personas, las comunidades y el entorno, según ha subrayado la entidad financiera en una nota de prensa.

Entre las actividades previstas, figuran programas de mentoría para jóvenes en situación de vulnerabilidad junto a Fundación Iter; iniciativas dirigidas a mejorar la empleabilidad de mujeres con Fundación Quiero Trabajo; talleres de educación financiera para personas con discapacidad intelectual en colaboración con Down España; actividades de acompañamiento a personas mayores con Adopta un Abuelo; proyectos de apoyo a la infancia vulnerable con Aldeas Infantiles SOS, y actuaciones relacionadas con la conservación del entorno junto a SEO BirdLife.

Asimismo, el programa incluye acciones de carácter solidario y de sensibilización social desarrolladas junto a organizaciones como Fundación ACOES, Bancosol y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), entre otras entidades colaboradoras.

Una parte significativa de la programación estará centrada en favorecer la inclusión social y mejorar las oportunidades de colectivos como jóvenes, mujeres en situación de desempleo, personas mayores, infancia y personas con discapacidad, reforzando el compromiso social de Unicaja en los territorios en los que desarrolla su actividad.

Así, la directora de Estrategia ESG, Pilar Ruiz-Giménez, ha destacado que "esta programación refleja el compromiso de nuestros profesionales con las comunidades en las que estamos presentes y su voluntad de contribuir a la construcción de una sociedad más inclusiva, sostenible y cohesionada".

Asimismo, ha señalado que "el voluntariado corporativo nos permite poner tiempo, conocimiento y experiencia al servicio de las personas y entidades que trabajan diariamente para responder a necesidades sociales y medioambientales reales".

Esta programación forma parte del Programa de Voluntariado Corporativo de Unicaja, puesto en marcha para canalizar y reforzar la participación de la plantilla en iniciativas sociales y medioambientales.

El programa promueve un modelo basado en la participación voluntaria de los empleados y en el trabajo conjunto con organizaciones especializadas, permitiendo contribuir con tiempo, conocimientos y experiencia al desarrollo de proyectos de interés general.

Esta iniciativa se integra en la estrategia de sostenibilidad de Unicaja y contribuye a reforzar el compromiso de la entidad con las personas, el desarrollo social y el progreso de los territorios donde desarrolla su actividad, objetivos recogidos en su Plan Estratégico 2025-2027.

Además, el modelo aprovecha la presencia territorial de Unicaja para facilitar el desarrollo de iniciativas adaptadas a las necesidades de los distintos entornos en los que opera y cuenta con la app interna 'Voluntariado Unicaja', desde la que los profesionales del banco pueden consultar las actividades e inscribirse para participar en ellas.