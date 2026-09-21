Unicaja incorpora Bizum Pay como el único wallet que permite pagar en comercios directamente desde la cuenta

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SEVILLA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha incorporado Bizum Pay para que sus clientes puedan pagar en comercios físicos adheridos con el teléfono móvil y cargar el importe directamente en la cuenta vinculada a Bizum, sin necesidad de utilizar una tarjeta. De esta manera, Bizum Pay es actualmente el único wallet en España que permite realizar pagos directamente desde la cuenta asociada a Bizum, aunque la solución también permite añadir tarjetas de débito o crédito y seleccionarlas como medio de pago.

Según ha subrayado la entidad en una nota de prensa, el servicio ya está disponible para los clientes que tengan Bizum activado en Unicaja. Así, Bizum Pay amplía las posibilidades de uso de Bizum y "ofrece al cliente una forma más de pagar sus compras cotidianas desde el móvil. Además, refuerza la seguridad en los pagos, ya que cada operación requiere el desbloqueo del dispositivo mediante PIN o identificación biométrica".

Para utilizar este servicio, los clientes deberán acceder a la Banca Digital y activarlo --es necesario descargar la aplicación Bizum Pay--. Una vez finalizado el proceso, podrán pagar en comercios adheridos con cargo a su cuenta vinculada a Bizum y, si lo desean, incorporar sus tarjetas al wallet.

La entidad bancaria ha señalado además que con la incorporación de Bizum Pay, Unicaja amplía las opciones de pago disponibles para sus clientes y les permite elegir en cada momento cómo abonar sus compras desde el teléfono móvil. El nuevo servicio facilita los pagos cotidianos y amplía los usos habituales de Bizum, hasta ahora principalmente asociados a los envíos de dinero entre particulares.

Esta evolución forma parte del Plan Estratégico 2025-2027 de Unicaja, que "sitúa la mejora de la experiencia de cliente y el desarrollo de las capacidades digitales entre sus líneas de actuación".